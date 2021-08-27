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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد يوجه رسالة شديدة اللهجة لـ جماهير الزمالك

صدى البلد

وجه أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق رسالة لـ جماهير الفريق بشأن صفقات الميركاتو الصيفي.

وكتب عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ تويتر ” : “احنا بنحب نجلد ذاتنا اوووي الدوري هنستلمه بكرة علشان نفرح و نريح شوية من الضغط العصبي و بعد كدة نبقي نعكنن علي الادارة وعلى نفسنا و نتكلم من الي جاي و مين الي رايح”.

كشف  الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن تفاصيل الميركاتو الصيفي في نادي الزمالك.

وأكد خالد الغندور في تصريحات لـ قناة “ الزمالك ” أن النادي سيتعاقد مع لاعبان أحدهما مصري والآخر أجنبي مشددا انهما صفقتين من العيار الثقيل.

وأضاف خالد الغندور أن الزمالك سيضم اللاعبان في مركز رأس الحربة و وسط ملعب مدافع اي في مركز فرجاني ساسي مشددا ان اللاعب المصري سيكون دولي.

وعن تجديد عقد أشرف بن شرقي نجم الزمالك فأكد ان المفاوضات مستمرة حتى الآن ولكن الأزمة هي المقابل المادي مشددا ان اللاعب مستمر مع الفريق لـ يونيو المقبل.

كشف الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك السابق عن تفاصيل المشادة الكلامية بين حميد أحداد نجم الفريق وأسامة نبيه المدرب العام للفريق خلال مران أمس.

وأكد خالد الغندور في تصريحات عبر قناة “ الزمالك ” أن المشادات كانت كلامية فقط ولم يتطور الامر للتشابك بالايدي مثلما اشيع مشددا ان السبب هي الحالة النفسية السيئة للاعب بسبب عدم مشاركته أساسيا منذ فترة طويلة.

وأضاف خالد الغندور أن حميد أحداد اعترض على عدم احتساب ركلة جزاء خلال تقسيمة الفريق لذلك قام بخلع التي شيرت وإلقائه على الأرض ثم غادر الملعب فطلب منه نبيه العودة للمران.

وتابع خالد الغندور أن أحداد احتد في الحديث وطلب من نبيه ألا يتحدث معه بتلك الطريقة فرد عليه نبيه “ اطلع بره ” مشددا ان احداد اعتذر لـ نبيه عقب المران .

وأكمل أن حميد أحداد لاعب مميز وملتزم ولكن حالته النفسية السيئة اثرت سلبا عليه مشددا انه تلقي عروض ويرغب في إثبات مهاراته .
رد أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك على الأنباء التي ترددت حول نشوب مشاجرة بينه وبين المغربي حميد أحداد مهاجم الفريق خلال تدريب اليوم.

وقال المدرب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي :" الأمر لا يعدو كونه نرفزة ملعب، وهناك من يحاول إفساد فرحة الزمالك بالتتويج ببطولة الدوري الممتاز".

وشدد نبيه على أن الموقف لم يستغرق أكثر من عدة ثواني وتم احتواء الأمر، والفريق أنهى تدريبه في موعده ولا أساس من الصحة لإنهاء التدريب مبكرا.

ويستعد الفريق الأبيض للقاء البنك الأهلي المقرر له اليوم الجمعة باستاد بترسبورت في الجولة الرابعة والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق بعد تدريب اليوم.

وكان الزمالك قد توج بلقب الدوري بعد الفوز على الإنتاج الحربي بهدفين دون رد، بعدما رفع الفريق رصيده إلى 79 نقطة.

الزمالك احمد عيد فرجاني ساسي خالد الغندور المصري

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