جامعة حلوان في أسبوع.. مجلة QS التعليمية العالمية تبرز نشاط الجامعة في خدمة المجتمع.. طلاب الهندسة والتكنولوجيا والتعليم يبدعون في مشروعات التخرج

مجلة QS التعليمية العالمية تبرز نشاط جامعة حلوان في خدمة المجتمع

رئيس أكاديمية البحث العلمي يشيد بأفكار مشروعات تخرج طلاب هندسة جامعة حلوان

طلاب الهندسة والتكنولوجيا و التعليم بحلوان يبدعون في مشروعات تخرجهم

شهدت جامعة حلوان على مدار الأسبوع الجاري العديد من الأخبار والأحداث المهمة، التي لفتت انتباه المتابعين المهتمين بـ أخبار جامعة حلوان، سواء على مستوى الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس ، ويستعرض موقع صدى البلد أبرز ما شهدته جامعة حلوان من أخبار وأحداث وتصريحات منذ بداية الأسبوع وحتى الآن.

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس الجامعة، عن تواجد الجامعة للمرة الثانية ضمن نشرة أخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS للتصنيف الدولي فى عددها الخامس، حيث أوضحت المجلة نشاط جامعة حلوان فى خدمة المجتمع وإبراز دورها المجتمعى الحيوي تحت إشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور ممدوح مهدى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومن خلال مركز رصد ودراسة المشكلات، فى توقيع بروتوكول تعاون مشترك مع شركة أسمنت حلوان وهى واحدة من ضمن شركات مجموعة HEIDELBERG العالمية للأسمنت وكان ذلك بهدف التطوير المجتمعي في منطقة كفر العلو.



كما أوضحت نشرة اخبار التعليم الدولية الخاصة بمؤسسة QS أن البروتوكول يتضمن مجموعة من البنود تتضمن افتتاح مشغل تدريب وتعليم الخياطة والتفصيل والتطريز للسيدات والفتيات.

كذلك أبرزت النشرة اختيار الدكتور أشرف مرعي مدير المركز القومي للإعاقة كواحد من الشخصيات الأكاديمية المؤثرة والمميزة للجامعة ممن تقلدوا مناصب رفيعة.

أكد الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان، أن التعليم والبحث العلمي هما القاطرة الحقيقية للتنمية الشاملة في جميع أنحاء العالم، وأن ذلك يأتى تحقيقًا لرؤية مصر 2030 ، واشاد رئيس الجامعة بالدور الهام الذي تقوم به وحدة التصنيف الدولي، موجها الشكر لهم على هذا الإنجاز الذي أصبحت فيه الجامعة فى قطاع البحث العلمى والذى يظهر تفوقها والجهد المتميز المبذول في النشر الدولي.

وقد أوضحت الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا الإنجاز الغير مسبوق لجامعة حلوان يأتي نتيجة للدعم الكبير الذي تقدمه الجامعة للباحثين وتشجيع النشر الدولى، وذلك نتيجة للجهود التي تبذلها الجامعة للنهوض بتصنيفها إقليمياً وعالميا.

كما أفاد الدكتور محمد القصاص مدير وحدة التصنيف الدولي ومستشار قطاع الدراسات العليا للبحث العلمي، أن جامعة حلوان قد تواجدت خلال هذا العام على لائحة تصنيف QS لأفضل الجامعات العالمية للمرة الأولى، مضيفا أن إدارة الجامعة حرصت على دفع عجلة التقدم في التصنيفات الدولية بكل قطاعات وكليات الجامعة، وهو ما انعكس بدوره على تقدم الجامعة فى تلك التصنيفات.

افتتح الدكتور ماجد نجم القائم بعمل رئيس جامعة حلوان يرافقه الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي، "المعرض العلمي للابتكارات ومشاريع التخرج" الذي تنظمه أسرة من أجل مصر المركزية بكلية الهندسة وذلك بعد نجاح مبادرة "هنسوقلك"، تحت إشراف الدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة بحلوان .

ورحب الدكتور ماجد نجم بالدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي مشيدًا بالطاقة الإيجابية والروح التفاؤلية التي بثتها أفكار تلك المشروعات فى الحاضرين ، كما أبدى سعادته بكلية الهندسة و أبنائها الذين يقدمون دوما إبداعات جديدة و يشرفون مصر فى المحافل المختلفة من خلال أفكار ومشاريع متميزة، بالإضافة إلى رؤيتهم المستقبلية التى تسهم دائما في خدمة المجتمع وتنميته.

وقد أوضح الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي أن جامعة حلوان متفردة بتخصصاتها المتنوعة في منظومة العلوم وهي شريك استراتيجي للدولة فى العديد من المشروعات، مؤكداً على أن خريجي جامعة حلوان لديهم فرص عمل متميزة وذلك لتخصصاتهم الفريدة .

وأشار إلى دعم الأكاديمية لاقتصاد المعرفة والمشروعات الصغيرة ومشروعات التخرج للطلاب في الجامعات، بالإضافة إلى سعى الأكاديمية إلى تلبية جميع احتياجاتهم، وقد تم الاتفاق علي العديد من المبادرات التي سيتم تنفيذها خلال الفترات القادمة، كما أشاد سيادته بالدور البارز للدكتور ماجد نجم في مجال التعليم العالي.

كما أوضح الدكتور محمد الدسوقي القائم بعمل عميد كلية الهندسة أن اهتمام الكلية بأبنائها يأتى من منطلق إيمانهم برسالتهم في خدمة الوطن ، كما ثمن سيادته دور السادة أعضاء هيئة التدريس فى تدريب و تأهيل الطلاب و إعدادهم بقوة لسوق العمل .

يهدف المعرض إلى توفير الفرصة و البيئة المناسبة لعرض أفكار ومشاريع الطلاب و ربطهم بسوق العمل، وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار، ونقل وتبادل الخبرات وتشجيع المسئولين على تبني ابتكاراتهم، لذلك قامت أسرة من أجل مصر المركزية جامعة حلوان بالاشتراك مع اتحاد الطلاب بالكلية بإطلاق معرض ابتكارات جامعة حلوان ( تحت شعار مصر بتسوقلك )، وأشرف على فعاليات المعرض د. كريم همام رائد أسرة من أجل مصر، وا. ياسر الجبالى مسئول الأسرة وصاحب فكرة المعرض، وذلك بمشاركة كلية هندسة حلوان، و كلية هندسة المطرية، و كلية التكنولوحيا والتعليم، وكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى.



قدم طلاب هندسة حلوان مشاريع عن كرسي متحرك بحركة العين، و شاحن كهربي سريع للسيارات الكهربائية، وكذلك مشروع أول جهاز سكر بدون ألم بدقة ٩٠٪ و أول جهاز قياس مجمع لرسم الضغط والقلب والسكر والحرارة والنبض و أوكسجين الدم، ومشروع الدراجة الذكية الكهربائية، ومشروع روبوت توصيل خدمات للمرضى باستخدام رسم الخرائط وتحديد الموقع عن طريق الإنترنت، مشروع جهاز طبي للكشف المستمر عن أعراض مرض كورونا مع تتبع حالة وأماكن المرضى، مشروع مصنع ذكي باستخدام انترنت الأشياء، مشروع الصيدلية الذكية،و مشروع أسكوتر قابل للطي، مشروع جيوفورماتكس "المساحة بالحاسب الآلي" ، سيارة كهربائية لحفظ الطاقة للسير لمسافات طويلة من خلال استخدام مواد خفيفة، ومشروع ماكينة عمل البلاط المطاطي، ومشروع الخلايا الشمسية المتحركة لإنتاج الطاقة ويمكن تخزينها في بطاريات، بالإضافة إلى مشروعات فريق pixels وهي ربوت للإعلان و،ربوت لإنتاج الكمامات، وروبوت تحويل لغة الإشارة لأصوات عربية ذاتية التعلم.

كما قدم طلاب هندسة المطرية مشاريع عن تصميم وتنفيذ سيارة كهربائية موفرة للطاقة، و مشروع بدلة إعادة تأهيل لذوي الاحتياجات الخاصة لمرضى ضمور العضلات.



وقد قدم طلاب كلية التكنولوجيا والتعليم مشروعات متميزة منها طابعة ثلاثية الأبعاد، وذراع آلية مفصلية يستخدم في عمليات المناولة والتجميع، ومشروع الطاقة الشمسية مصمم على بيت ذكي يستخدم في تتبع ضوء الشمس بهدف توليد الطاقة الكهربائية المستمرة من ضوء الشمس، و مشروع خط إنتاج ذى تكلفة تشغيل قليلة مع زيادة دقة وسرعة العمل، و مشروع وقاية المحركات بالمتحكم لحماية المحرك الكهربائي ضد سقوط أحد القفازات وزيادة تيار الحمل لحماية المحرك وزيادة العمر الافتراضي لفصل التيار عند زيادة تيار الحمل.

حضر فعاليات افتتاح المعرض السيد المهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين والسيد اللواء المهندس هشام أبو سنة رئيس نقابة المهندسين بالقاهرة، وحسن عبد العليم أمين عام نقابة المهندسين، السيد المهندس محمد محمود مقرر لجنة التدريب بالنقابة، والسيد الدكتور المهندس رأفت جوهر مدير عام البحوث والتطوير بالهيئة العربية للتصنيع، والسيدة المهندسة الدكتورة عبير كامل مدير قطاع البحوث والتطوير بمصنع الطائرات، والسيد المهندس عبد المحسن عبد الصادق رئيس مجلس إدارة مصنع صقر للصناعات المتطورة.

وخلال فعاليات المعرض كرم الأستاذ الدكتور ماجد نجم الأستاذ الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي واهداه درع جامعة حلوان تقديرا له ولدوره البارز فى تبنى الأفكار والمشروعات المتميزة.