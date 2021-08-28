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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عز العرب: السيسي أرسل إشارة من العراق لكل المجتمعات العربية

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

قال الدكتور محمد عز العرب، رئيس وحدة الدراسات العربية بمركز الأهرام للدراسات السياسية، إن هناك اعتبارات عديدة تبرر أهمية قمة بغداد للتعاون والشراكة.


وأضاف عز العرب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مانشيت»، الذي تقدمه الإعلامية «رانيا هاشم»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن الاعتبار الأول هو أن القمة أعادت الاعتبار لمفهوم سيادة الدول، والثاني أنها كانت بمثابة محاولة لإدراك تداعيات الغياب العربي فيما يتعلق بالقضايا العربية الساخنة وهي العراق، وسوريا، واليمن، وبدء مرحلة جديدة للدول المرتكزات الأساسية.

 

وأشار  عز العرب إلى أن الكلمة المحورية في خطابات الرئيس السيسي هي الدولة الوطنية، فالرئيس يبعث بإشارة لكل المجتمعات العربية أن المجتمعات بلا دول تصبح في مهب الريح.

 

ولفت عز العرب إلى أن الاعتبار الثالث، هو رغبة الدول العربية في التفاهم مع الدول الإقليمية إن أرادت، وأن المعنى الأساسي بأمن المنطقة هو دول المنطقة وليس قوى أخرى، باستثناء فرنسا، لأن فرنسا مهتمة بمصالحها والإرهاب العابر للحدود الذي ضرب أراضيها، وكل ما من شأنه أن يهدد أمنها القومي.


والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في العاصمة العراقية بغداد، مع مصطفى الكاظمي، رئيس وزراء العراق.


وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن مصطفى الكاظمي رحب بأخيه الرئيس ضيفاً عزيزاً على بلده الثاني العراق، مؤكدا تقدير بلاده للجهود المصرية الداعمة للشأن العراقي على كافة الأصعدة، والتطلع لتعزيز أطر التعاون مع مصر، سواء على المستوى الثنائي أو في إطار آلية التعاون الثلاثي مع الأردن، وذلك للاستفادة من تجربة النجاح المصرية الملهمة على صعيد بناء مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية المستدامة والمشروعات القومية ونقلها إلى العراق، خاصةً في مجال البنية التحتية والطاقة الكهربائية، فضلاً عن تعزيز مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، مع تثمين الدور المصري الداعم للعراق، والذي يمثل عمقاً استراتيجياً لبلاده على المستويين الإقليمي والدولي، لا سيما فيما يتعلق بمواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.


من جهته؛ تقدم الرئيس بالشكر لأخيه رئيس وزراء العراق على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، معربا عن الاعتزاز بزيارة بغداد مجدداً، والتي تأتي تعزيزاً للثوابت الراسخة للسياسة المصرية بدعم العراق وتعظيم دوره القومي العربي، فضلاً عن تقديم الدعم الكامل للشعب العراقي على مختلف الأصعدة، ومساعدته على تجاوز كافة التحديات، لا سيما ما يتعلق بحربه على الإرهاب، واستعادة الأمن والاستقرار، سواء في إطار آلية التعاون الثلاثي مع المملكة الأردنية الشقيقة، أو على المستوى الثنائي من خلال إقامة شراكة استراتيجية بين البلدين الشقيقين تعتمد على التكامل وتحقيق الأهداف التنموية المشتركة، مؤكداً في هذا الخصوص أهمية الإسراع في عملية تنفيذ المشروعات المشتركة بين مصر والعراق، بحيث تتواكب الإنجازات الاقتصادية مع نظيرتها السياسية بين الجانبين.


وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد التطرق إلى مجمل العلاقات الثنائية المشتركة، خاصةً متابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التعاون الثنائي في مختلف المجالات والتي تسعى لاستثمار الإمكانات المتوفرة لدى البلدين الشقيقين، فضلاً عن متابعة تنفيذ المشروعات المنبثقة عن آلية التعاون الثلاثي مع الأرْدُنّ، مع التأكيد في هذا الإطار على ضرورة البناء على مخرجات اجتماع القمة الأخير في بغداد في يونيو الماضي.


كما تم استعراض الوضع السياسي والأمني في المنطقة، بالإضافة إلى تطورات عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلاً عن الجهود القائمة المشتركة بين البلدين الشقيقين لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وإرساء دعائم الأمن والاستقرار.

محمد عز العرب وحدة الدراسات العربية إكسترا نيوز رانيا هاشم خطابات الرئيس السيسي

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