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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

منظومة التأمين الشامل.. مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية يختتم زيارته لكفر الشيخ| صور

مساعد وزير الصحة
مساعد وزير الصحة في كفر الشيخ

اختتم وفد وزارة الصحة والسكان، برئاسة الدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، زيارته لمحافظة كفر الشيخ، اليوم، بعد تفقد عدد من المنشآت الطبية بالمحافظة، ومتابعة جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بحضور الدكتور محمد شقوير، وكيل وزارة الصحة، وعدد من القيادات التنفيذية.

تفقد الوفد مستشفى سيدى غازي، مستشفى بيلا المركزي، مستشفى الحامول المركزي، المجمع الطبي الجديد، مستشفى بلطيم التخصصي، مستشفى برج البرلس، مستشفى الرياض المركزي.

وكان الوفد قد تفقد مستشفى العبور للتأمين الصحي، مركز الأورام، الأرض المخصصة لإنشاء مستشفى كفرالشيخ الجديدة، مركز طب وجراحة العيون، مستشفى كفر الشيخ العام، مركز أبحاث الكبد والقلب بكفرالشيخ، مستشفى سيدى سالم المركزي، مستشفى مطوبس المركزي، مستشفى فوة المركزي، مستشفى فوة للتأمين الصحي، مستشفى دسوق العام، مستشفى قلين التخصصي.

من جانبه، أكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أن زيارة وفد وزارة الصحة تأتي في إطار متابعة سير العمل بمستشفيات المحافظة، ومتابعة جاهزيتها لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

أشار إلى أن المحافظة شهدت طفرة غير مسبوقة في قطاع الصحة خلال السنوات القليلة الماضية، شملت تطويرًا شاملاً وإعادة إنشاء لعدد من المستشفيات.

شدد على أن القطاع الصحي حظى باهتمام غير مسبوق من الدولة، شمل إطلاق حزمة من الخدمات الصحية العاجلة للمواطنين ومبادرات صحية ساهمت في تحسين جودة الخدمات المقدمة.

أوضح نور الدين أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويراً كبيراً، شمل افتتاح مستشفيات جديدة وتطوير أخرى، وتجهيزها بأجهزة حديثة.

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