رئيس وزراء بيلاروسيا: زيارة تاريخية أقوم بها للمرة الأولي في مصر

أعرب رئيس وزراء بيلاروسيا، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الدكتور مصطفي مدبولي، الشكر للحكومة المصرية ورئيس مجلس الوزراء على حسن الإستقبال، معقبا: “بالفعل هي زيارة تاريخية أقوم بها للمرة الأولي فى مصر.. وسوف تكون خطوة جادة لتعميق التعاون بين الدولتين”.

وأضاف أن بيلاروسيا ومصر حققتا العديد من الإنجازات فى التعاون التجاري على الرغم من العواقب، خاصة فى المشكلات المالية والإقتصادية فى العالم، موضحا أنه تم توقيع اليوم العديد من مذكرات التعاون والتفاهم فى تطوير العلاقات بين مصر وستعزز من شروط التعاون بين مصر وبيلاروسيا.

وتابع أنه تم البدء لعمل مشترك دؤوب للتعاون الصناعي والصناعات التكميلية وتجميع المعدات الثقيلة على أساس الجرارات الزراعية، وسيتم التوسيع فى مجالات أخرى عدة.