القومي لحقوق الإنسان يستقبل أعضاء مجلس أمناء مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، أعضاء مجلس أمناء "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة"، بحضور السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وسميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، والدكتورة هدى عوض، عضو اللجنة.

كما شارك فيه كل من الفنانة إلهام شاهين، الرئيس الشرفي للمهرجان، وعبير لطفي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، والنائبة ضحى عاصي، الأديبة وعضو مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات البارزة في الوسط الثقافي، بهدف مناقشة أوجه التعاون الممكنة بما يساهم في رفع وعي المجتمع بحقوق الإنسان والنهوض به، من خلال الرسائل الفنية التي يقدمها المهرجان، وذلك انطلاقاً من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والإسهام في ضمان ممارستها.

استهلت اللقاء السفيرة مشيرة خطاب بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء مهرجان إيزيس والمشاركين، مؤكدة أهمية المهرجان لما يقوم به من تعزيز لقيم ثقافية واجتماعية وإنسانية أصيلة في شرائح المتلقين فيما يخص قيم قبول الآخر المختلف والتماس مع القضايا الإنسانية الكبرى.

وقالت "خطاب" إن المجلس يولي اهتماماً كبيرا لدور الثقافة، والدراما بأنواعها، والفنون بشكل عام في تشكيل الوعي المجتمعي تجاه قضايا حقوق الإنسان، نظرا لما تمثله من قوى ناعمة تمتاز بقدرتها على النفاذ إلى نفوس الجمهور بشكل مؤثر وفعال، ما ممكن أعمال درامية من تغيير الفكر نحو بعض القضايا، والنجاح في تعديل بعض القوانين.

فيما أكدت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية، أن اللجنة تهتم بالتعاون مع جميع المؤسسات والفعاليات الثقافية، ومنها مهرجان ايزيس الدولي والتي تساهم بدور فعال في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال خطة عمل اللجنة.

جدير بالذكر أن "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة"، هو مهرجان سنوي نوعي متخصص في عروض المسرح المرتبطة بقضايا المرأة.