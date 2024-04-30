عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

القومي لحقوق الإنسان يستقبل أعضاء مجلس أمناء مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

استقبل المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، أعضاء مجلس أمناء "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة"، بحضور السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، والسفير فهمي فايد، أمين عام المجلس، وسميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية بالمجلس، والدكتورة هدى عوض، عضو اللجنة.

كما شارك فيه كل من الفنانة إلهام شاهين، الرئيس الشرفي للمهرجان، وعبير لطفي، رئيس مجلس أمناء المهرجان، والنائبة ضحى عاصي، الأديبة وعضو مجلس الأمناء، وعدد من الشخصيات البارزة في الوسط الثقافي، بهدف مناقشة أوجه التعاون الممكنة بما يساهم في رفع وعي المجتمع بحقوق الإنسان والنهوض به، من خلال الرسائل الفنية التي يقدمها المهرجان، وذلك انطلاقاً من دور المجلس القومي لحقوق الإنسان في نشر ثقافة حقوق الإنسان، والإسهام في ضمان ممارستها.  

استهلت اللقاء السفيرة مشيرة خطاب بالترحيب بأعضاء مجلس أمناء مهرجان إيزيس والمشاركين، مؤكدة أهمية المهرجان لما يقوم به من تعزيز لقيم ثقافية واجتماعية وإنسانية أصيلة في شرائح المتلقين فيما يخص قيم قبول الآخر المختلف والتماس مع القضايا الإنسانية الكبرى.

وقالت "خطاب" إن المجلس يولي اهتماماً كبيرا لدور الثقافة، والدراما بأنواعها، والفنون بشكل عام في تشكيل الوعي المجتمعي تجاه قضايا حقوق الإنسان، نظرا لما تمثله من قوى ناعمة تمتاز بقدرتها على النفاذ إلى نفوس الجمهور بشكل مؤثر وفعال، ما ممكن أعمال درامية من تغيير الفكر نحو بعض القضايا، والنجاح في تعديل بعض القوانين. 

فيما أكدت سميرة لوقا، رئيس لجنة الحقوق الثقافية، أن اللجنة تهتم بالتعاون مع جميع المؤسسات  والفعاليات الثقافية، ومنها مهرجان ايزيس الدولي والتي تساهم بدور فعال في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وذلك من خلال خطة عمل اللجنة.

جدير بالذكر أن "مهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة"، هو مهرجان سنوي نوعي متخصص في عروض المسرح المرتبطة بقضايا المرأة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن|الجنيه يواصل رحلة الارتفاع أمام الدولار ومفاجأة في السعر خلال ساعات

بعد توجيهات الرئيس السيسي بتخصصات المستقبل.. مصير كليات الآداب والحقوق والتجارة.. وهذه مطالب سوق العمل

قرب من 2600 جنيه| أسعار الذهب في النازل مجددا.. وعيار 21 مفاجأة

بيان هام من الصحة السعودية بشأن حالات تسمم في الرياض

لقاح استرازينيكا وحقيقة حدوث جلطات.. الصحة تطمئن المواطنين والمصل واللقاح ترد علميا| خاص

ماذا أفعل في من ظلمني؟.. الشيخ الشعراوي: أمامك 4 طرق فاحذر الأخيرة

عرض من ناد سعودي.. هل سيغادر شيكابالا الزمالك؟

بحفل ملكة جمال العالم للسياحة.. رزان مغربي بفستان جرئ يثير السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بعد اعتقال المشتبه به.. رئيس وزراء بريطانيا يعلق على حادث طعن مترو لندن

رضا حجازي: مدارس التعليم الفنى تمثل أحد أهم سبل دعم الاقتصاد

تسهيل إجراءات الاستثمار .. مصر تسعى لتعزيز التعاون مع بيلاروسيا

إجراء سعودي عاجل يخص الحجاج النظاميين

الرئيس السيسي يستقبل أمير دولة الكويت اليوم

مذكرة تفاهم بين مصر وبيلاروسيا لتعزيز مشاركة المستثمرين في سوق الأوراق المالية بالبلدين


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 500 شاب وفتاة

بدون مكياج.. شاهد| أروى جودة في آخر ظهور لها على إنستجرام

بكوب دقيق ذرة.. طريقة عمل البسيسة الخفيفة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

فيديو

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم حفل زفاف جماعي لـ 500 شاب وفتاة

وزير الدفاع يشهد تنفيذ مشروعى مراكز القيادة التعبوى المشترك للقوات الجوية والدفاع الجوى

رقص وغناء.. لينا الطهطاوي تشعل حفل ليلة الحناء

سميرة سعيد تروج لأغنيتها الجديدة كداب.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: هل يلتقي الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: شيء من فيض الكتمان!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

اﻟﻤﺰﻳﺪ