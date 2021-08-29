رئيس هيئة قناة السويس: مستعدون لاستقبال 100% من أسطول الحاويات بالعالم

أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، استعداد القناة لاستقبال 100 % من أسطول الحاويات في العالم.



وقال الفريق أسامة ربيع - في تصريح خاص لبرنامج (صباح الخير يا مصر) المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصري - "نحن جاهزون لاستقبال 100 % من أسطول الحاويات في العالم أي كانت حجم حاوياتها".



وأشار إلى أن سفينة الحاويات العملاقة " EVER ACE" التي تعد أكبر سفينة حاويات في العالم عبرت بسلام أولى رحلاتها البحرية عبر قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة خلال رحلتها القادمة من الصين والمتجهة إلى هولندا .. لافتا إلى أن هيئة قناة السويس قدمت لها التهنئة فور وصولها إلى القناة.



وبالنسبة للسفينة (GlOBAL MERCY) أكبر وأحدث مستشفى مدني عائم في العالم في أولى رحلاتها البحرية، أوضح أنها عبرت قناة السويس ضمن قافلة الجنوب بالمجرى الملاحي الجديد للقناة .



وقال إن "هذه السفينة تتبع منظمة (ميرسي شيب) الخيرية التي تعطي خدمتها بصورة مجانية للدول التي توجد بها الكثير من المشاكل، كما أنها مجهزة وفق التكنولوجيا الأحدث في العالم، لتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات الجراحية الدقيقة، بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء والأطقم الطبية من المتطوعين، كما يتيح المستشفى العائم تدريب الكوادر الطبية من خلال قاعات محاكاة ومعامل وأكاديمية متخصصة.