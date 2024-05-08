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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

رجل يرمي أرانب صغيرة من النافذة بالولايات المتحدة.. وهذا كان مصيرها

تصرف غريب من شخص
تصرف غريب من شخص قام برمي أرانب صغيرة من النافذة

شوهد شخص يرمي شيئا من نافذته بشكل مريب، وهو ما دفع أحد الأشخاص للإبلاغ عنه، وبالفعل كان الأمر أبشع مما كان متوقعا.

 

تصرف غريب من شخص قام برمي أرانب صغيرة من النافذة

 

وبدأ الأمر عندما تلقت الشرطة في بلدة ماكومب بولاية ميشيغان الأمريكية بلاغًا من مواطن "يشتبه بأنه رأى شخصًا يرمي شيئًا مريبًا من نافذته". 

 

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وأوضحت لقطات كاميرا مثبتة بالجسم مع الضابطة تايلور ديبل التي لبت نداء البلاغ، بأن الأشياء التي تم رميها تتحرك، وعندما قامت بفتحها وجدتها مجموعة صغيرة من الأرانب الني تمت ولادتها مؤخرا.

 

وقامت الضابطة تايلور بفتح الأكياس بالمفتاح إنقاذ أرانب صغيرة، والتي كانت داخل حقيبة بلاستيكية، إلا أن واحدا من هذه الأرانب لم ينج.

 

وقالت تايلو : "عندما رأيت هذه الكومة البلاستيكية الكبيرة، والتي كانت تتحرك نظرت إلى الأسفل وإذا بي أرى رأس أرنب صغير بارزًا.

 

وتابعت تايلور ؛ أنفه الصغير يرتعش، كان ملفوف الأكياس حول رقبة هذا الصغير، ولا يستطيع التنفس، لا يوجد أكسجين لذا أخرجت مفاتيحها ومزقت الحقيبة، وأخرجت هذه الأرانب".

 

وفيما بعد قامت الضابطة تايلور بنقل الأرانب الباقية إلى دور للرعاية، والتي تلقى فيها الأرانب الرعاية اللازمة، حتي تستطيع العيش بعد ذلك بأمان وصحة جيدة.

تصرف غريب من شخص قام برمي أرانب صغيرة من النافذة
تصرف غريب من شخص قام برمي أرانب صغيرة من النافذة
تصرف غريب من شخص قام برمي أرانب صغيرة من النافذة
أرانب النافذة الشرطة أرانب صغيرة حقيبة اكسجين

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