بدء التقديم على عدد من الوظائف القيادية بمحافظة القاهرة ..تفاصيل

ترأس اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة اللجنة العليا للقيادات لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظائف مدير عام مبانى بمديرية الإسكان والمرافق، وسكرتير عام حى بدرجة مدير عام، ومدير الإدارة العامة لشؤون الخدمة المدنية بمديرية التنظيم والإدارة ، ومدير عام الإدارة العامة للاستحاقات والمزايا بديوان عام محافظة القاهرة، ومدير عام الإدارة العامة للطرق بمديرية الطرق والنقل، ومدير عام الإدارة العامة للحفاظ على تراث القاهرة بالديوان العام لاختيار الأكفأ والأنسب لإنجاز المهام المطلوبة للوظيفة وفقًا لأحكام القانون والشروط المعلن عنها .



وأكد محافظ القاهرة علي استمرار محافظة القاهرة فى الدفع بالكوادر الشابة، وتمكين المرأة فى عدد من الوظائف القيادية بها تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتطوير منظومة العمل الحكومي والإداري وضخ دماء جديدة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وإحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى إطار إستراتيجية الدولة المصرية فى رفع مستوى الأداء بالجهاز الإداري بها .



وأشار محافظ القاهرة إلى أن اللجنة قامت بإجراء المقابلات الشخصية لعدد ٤٤ من المتقدمين ، حيث يتم فحص أوراقهم والمفاضلة بينهم لاختيار أفضل العناصر بكل شفافية ، إلى جانب مناقشة المتقدمين حول مقترحاتهم لتطوير منظومة العمل، وقياس مهارات الاتصال والسمات الشخصية ومعرفة قدراتهم على حل المشكلات وإدارة الأزمات وسرعة اتخاذ القرارات المناسبة .