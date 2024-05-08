سفير الهند بالقاهرة يفتتح معرض طاغور ومحفوظ للكاريكاتير.. اليوم

بمناسبة الاحتفال بذكرى ميلاد طاغور، يستضيف مركز “مولانا آزاد” الثقافي الهندي بالزمالك، معرضًا للبورتريه الكاريكاتيري تحت عنوان "طاغور - محفوظ"، اليوم، الأربعاء، في تمام الساعة 4:30 عصراً.

ويفتتح المعرض سفير الهند بالقاهرة أجيت جوبتيه، بحضور نخبة من فناني الكاريكاتير والفنانين التشكيليين وعدد من الصحفيين والإعلاميين والجمهور.

وقال الفنان فوزي مرسي، منسّق المعرض: “يقدم المعرض مجموعة من الرسوم الكاريكاتورية التى تجمع بين اثنين من عظماء العالم الحاصلين على جائزة نوبل في الأدب، وهما الروائي والأديب المصري نجيب محفوظ والشاعر والكاتب الهندي رابندراناث طاغور، ويضم أكثر من 50 لوحة كاريكاتيرية رسمتها أنامل 50 فنانًا من 21 دولة من مختلف دول العالم، من بينها مصر والهند”.

وأضاف مرسي: "تتضمن الاحتفالية إعلان أسماء الفائزين من الفنانين المصريين المشاركين في مسابقة "طاغور - محفوظ للكاريكاتير"، والتى أعلن عنها في شهر فبراير الماضي، وهي 3 جوائز مالية مقدمة من مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي".

ينظم المعرض مركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالتعاون مع متحف الكاريكاتير بالفيوم ومنصة “إيجبيت كارتون”، ويشارك به من مصر مجموعة من الفنانين المصريين البارزين وهم، أحمد علوي، وحسني عباس، وأدهم لطفي، وفاروق موسى، وخالد المرصفى، ونورا مكرم، وغادة مصطفى، وهدير يحيى، وباسم أدهم لطفي، وهاني عبد الجواد، ومروة إبراهيم، وعمر صديق، وشيماء شافعي، وياسمين جمال، وآخرون من دول مختلفة.

وقد حصل رابندراناث طاغور ونجيب محفوظ، وهما من أبرز الروائيين من الهند ومصر، على جائزة نوبل للآداب عامى 1913 و1988 على التوالي.

وبينما كان رابندرانات طاغور أول شخص من خارج أوروبا يفوز بجائزة نوبل فى الأدب، كان نجيب محفوظ أول مصرى يفوز بهذه الجائزة.