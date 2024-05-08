بعد تصريح ياسمين عبدالعزيز أنا بعشقه.. 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

تصدرت الفنانة ياسمين عبد العزيز تريند مؤشر البحث عبر موقع جوجل بعد أن دخلت في نوبة بكاء أثناء حديثها عن انفصالها عن الفنان أحمد العوضي، قائلة: “أنا لما حبيت أحمد اكتشفت إني مكنتش بحب قبل كده، وقالت أنا مش بحب أحمد أنا بعشقه”.

فى إطار هذه التصريحات وبالرغم من حدوث الطلاق بالفعل إليك 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق، كشف عنها الدكتور سلمان إمام استشارى الطب النفسي فى تصريحات خاصة لصدى البلد.

بعد تصريح ياسمين عبد العزيز 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق

الطلاق قد يكون تجربة صعبة ومؤلمة. هنا 7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق، حتى لو كنت لا تزال تحب الشخص الذي انفصلت عنه:

طرق لدعم نفسك بعد الطلاق حتى لو لسه بتحبيّه

بممارسة الرياضة، وتناول الطعام الصحي، ونم بشكل جيد. احرص على الاهتمام بجوانبك الجمالية والعاطفية أيضًا.



تقبل المشاعر: قد تشعر بالحزن والغضب والألم بعد الطلاق، وهذا أمر طبيعي. حاول أن تقبل وتعبر عن تلك المشاعر بصدق. استخدم وسائل التفريغ الإيجابية مثل الكتابة أو الرسم أو ممارسة التأمل لتخفيف الضغط العاطفي.



بناء دعائم الدعم: ابحث عن دعم من الأصدقاء والعائلة المقربة. قد يكون لديك أيضًا الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة دعم للأشخاص الذين يمرون بتجارب مماثلة. مشاركة تجاربك ومشاعرك مع الآخرين يمكن أن يكون مريحًا ومفيدًا.



استكشاف هوايات جديدة: قم بتوسيع أنشطتك واهتماماتك. اكتشف هوايات جديدة أو استأنف ممارسة الأنشطة التي تستمتع بها. قد يساعدك ذلك على التركيز على نمط حياة جديد ومليء بالإشغالات الإيجابية.

7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق



الاهتمام بالنمو الشخصي: استثمر الوقت والجهد في تطوير نفسك. قراءة الكتب الملهمة، والتسجيل في دورات تعليمية، والعمل على تحقيق الأهداف الشخصية يمكن أن يساعد في بناء ثقتك بالنفس والنمو الشخصي.



تحديد حدود صحية: قد تواجه صعوبة في التعامل مع الشخص الذي ما زلت تحبه بعد الطلاق. قم بتحديد حدود صحية وواضحة للتفاعل معه. قد تحتاج إلى بعض الوقت والمسافة للتعافي والشفاء.

7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق



البحث عن المساعدة المهنية: إذا كنت تشعر بأن الألم والصعوبات مستمرة وتؤثر سلبًا على حياتك اليومية، قد تكون الاستعانة بالمساعدة المهنية مفيدة. الاستشاريون والمعالجون المتخصصون في الصحةالنفسية قادرون على تقديم الدعم والإرشاد المناسب.

7 طرق لدعم نفسك بعد الطلاق



يرجى ملاحظة أن الوقت والعمل الذاتي الذي تستغرقه في التعافي والشفاء يختلف من شخص لآخر. كن صبورًا مع نفسك ولا تتردد في طلب المساعدة عند الحاجة.