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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق: ما يحدث في غزة غير مسبوق ويرقى إلى أن يكون إبادة جماعية

غزة
غزة

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، ضرورة بذل المزيد من الجهود لإيقاف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال السوداني لدى استقباله وكيلة وزير الخارجية الأمريكية للأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان أوزرا زيا، "إن ما يحدث في غزة غير مسبوق، وانتهاك صارخ لحقوق الإنسان، ويرقى إلى أن يكون إبادة جماعية".

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه برا وبحرا وجوا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، الذي أسفر عن استشهاد 34844 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 78404 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

في سياق آخر، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، اليوم الأربعاء، إن الاعتراف بدولة فلسطينية يعني التعايش مع احتمال تكرار هجوم السابع من أكتوبر الماضي.

وذكر الوزير الإسرائيلي، في حسابه على منصة "إكس"، أن "الاعتراف بدولة فلسطينية بعد 7 أكتوبر يعني مكافأة حماس على قـ.تل أكثر من 1000 إسرائيلي".

وتابع: "هذا يعني إعطاء جائزة للنظام الإيراني.. هذا يعني التعايش مع إمكانية تكرار هجوم 7 أكتوبر".

وأضاف أن "الطريقة الوحيدة لتعزيز السلام هي من خلال المفاوضات المباشرة، في إطار عملية التطبيع الإقليمية".

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