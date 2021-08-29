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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جيهان حسن تحتل المركز السادس في منافسات رفع الأثقال ببارالمبياد طوكيو

جيهان حسن
جيهان حسن

أنهت جيهان حسن لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال البارالمبي منافسات وزن تحت 79 كجم، في المركز الرابع، ضمن فعاليات دورة الألعاب البارالمبية الصيفية، والتي تقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو وتستمر حتى يوم 5 سبتمبر المقبل.

وفشلت “حسن” في رفع ثقل يزن 112 كجم لتحقق المركز السادس، بعدما نجحت في رفع 104 و110 كجم على الترتيب في الرفعتين الأولى والثانية.

فيما توجت بطلة نيجيريا “بوزو أوملايو” بالميدالية الذهبية عقب رفعها ثقل يزن 141 كجم، وحصلت الأوكرانية “نتاليا أولنياك” على الميدالية الفضية بعد رفع 133 كجم، وأخيرًا حصلت رباعة اللجنة البارالمبية الروسية “فيرا موروتوفا” على الميدالية البرونزية بعد رفع ثقل قدره 132 كجم.

وحصدت البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو حتى الآن 6 ميداليات متنوعة، بواقع 4 فضيات وبرونزيتين، وجميعها في منافسات رفع الأثقال.

وتعد هذه المشاركة هي الظهور الثالث عشر للبعثة المصرية في دورة الألعاب البارالمبية حيث كانت أول مشاركة في نسخة عام 1972 بمدينة هايدلبرج بألمانيا الغربية.

واستطاعت مصر تحقيق 179 ميدالية على مدار مشاركتها في الدورة البارالمبية بواقع 49 ذهبية و65 فضية و65 برونزية.

وتشارك البعثة المصرية في بارالمبياد طوكيو بعدد 49 لاعبا ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهي رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوى، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات، ولأول مرة تشارك مصر في منافسات ثمانية ألعاب خلال مشاركتها في دورة الألعاب البارالمبية الصيفية.

البعثة المصرية رفع الاثقال تنس الطاولة المنتخب الوطني العاصمة اليابانية العاصمة اليابانية طوكيو الميدالية الذهبية الميدالية البرونزية

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