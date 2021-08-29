هيئة الدواء المصرية تحذر من خطورة الإفراط في تناول المسكنات

حذرت هيئة الدواء المصرية من خطورة الإفراط في تناول المسكنات؛ لما تسببه من أضرار صحية بالغة مثل تدهور وظائف الكلى.

وأهابت هيئة الدواء المصرية، بالمواطنين استخدام المسكنات كما هو موصوف وبأقل جرعة ممكنة لأقصر فترة زمنية ممكنة مع ضرورة استشارة مقدمي الرعاية الصحية من الأطباء والصيادلة قبل تناولها.

كما حذرت من استخدام المسكنات – التي لا تستلزم وصفة طبية – لمدة أكثر من 10 أيام للألم أو لمدة 3 أيام للحمى، وأكدت ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي في حال استمرار الألم أو الحمى لمدة أطول.

وأشارت هيئة الدواء المصرية إلى ضرورة استشارة الطبيب أو الصيدلي قبل تناول المسكنات من قبل المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى، والأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما، أو المرضى الذين يتناولون الأدوية المدرة للبول، بالإضافة إلى المرضى الذين يعانون من أمراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض الكبد.

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه يجب زيادة كمية السوائل التي يتم تناولها يوميا لتصبح من ستة لثمانية أكواب عند تناول المسكنات، وقراءة التعليمات المدونة في نشرة المستحضر.

ورحبت هيئة الدواء المصرية بجميع الاستفسارات والاستشارات الدوائية عن المستحضرات الصيدلية من مقدمي الرعاية الصحية وجميع المواطنين عبر الموقع الرسمي للهيئة https://tinyurl.com/drugconsultation

يأتي ذلك انطلاقا من دور هيئة الدواء المصرية الخاص بنشر الوعي فيما يخص الأدوية والمستحضرات الصيدلية والاستخدام الآمن والأمثل لها في مصر، وذلك من خلال استخدام الدلائل العلمية الصحيحة والمحدثة، وتزامنا مع انتشار ظاهرة الإفراط في تناول المسكنات في الآونة الأخيرة كوسيلة سريعة للتخفيف من الألم يلجأ إليها الكثير من الأشخاص، خاصة المسكنات التي تُصرف دون وصفة طبية.