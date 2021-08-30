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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

برلمانية: الاجتماعات المكثفة جزء من استراتيجية مصر لحل الأزمة الليبية

النائبة غادة عجمي
النائبة غادة عجمي

قالت النائبة غادة عجمي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن الاجتماعات المكثفة والمؤتمرات الخارجية التي تشارك فيها مصر جزء من استراتيجية الدولة لحل الأزمة الليبية والتي تؤتي بثمارها في الكثير من الأحيان مثلما حدث في قرار وقف إطلاق النار داخل ليبيا والذي تم إصداره بعد سلسلة من الاجتماعات والمفاوضات التي تمت بوساطة مصرية.


جاء ذلك تعليقا على مشاركة وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، في اجتماع وزراء خارجية دول جوار ليبيا، والذي يُعقد خلال الفترة ٣٠-٣١ أغسطس الجاري بناءً على دعوة من الجزائر الشقيقة.


وأكدت عجمي في تصريحات لـ"صدى البلد"، على أهمية هذه الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية في وضع حلول الأزمة الليبية لاستقرار الأوضاع في ليبيا إلى جانب خلق لوبي دولي وإقليمي قوي لتنفيذ هذه الحلول والتوصيات على أرض الواقع والتأكد من عدم وجود أي عقبات تحول دون ذلك.

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وشددت النائبة على أن رؤية مصر في حل الأزمة الليبية تتمثل في جلوس جميع الأطراف الليبية على طاولة المفاوضات وحل الأزمة سلميا، على أن يكون الحل ليبيا خالصا دون تدخل أجنبي مع العمل على التخلص من جميع المعوقات التي تحول دون ذلك وأبرزها المرتزقة والقوات الأجنبية.


وطالبت عضو خارجية النواب، بضرورة العمل على مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار الأمني الكامل داخل الأراضي الليبية بما يضمن استقرار الأوضاع داخل ليبيا وتأمين الحدود المصرية الليبية.

الازمة الليبية سامح شكري وزير الخارجية ليبيا مجلس النواب

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