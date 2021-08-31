أقل واجب.. سعودي يبحث عن معلميه المصريين ليرد لهم الجميل

كشف عماد الهاجري مواطن سعودي تفاصيل زيارته لـ مصر والبحث عن المعلمين الذين تتلمذ على ايديهم في مرحلة الدراسة كي يرد لهم الجميل .



وقال عماد الهاجري في مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج " التاسعة "المذاع على قناة " الاولى الفضائية"، :" المعلمين الذين تتلمذ على يديهم أفاضل واكن لهم كل الاحترام والتقدير ".



وأضاف عماد الهاجري :" بحثي عن المدرسين المصريين الذين تتلمذت على يديهم ليس جديد وما زال البحث جاري عن هؤلاء المدرسين".

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وتابع عماد الهاجري :" ما زال البحث جاري عن المعلمين المصريين وهؤلاء المعلمين صنعوا رجال وبحثي عنهم أكبر دليل على أنهم أنجزوا شيء جميل في حياتهم ".

وأكمل عماد الهاجري :" اقل واجب أن ازور هؤلاء المعلمين الذين أثروا بشكل ايجابي في حياتنا وأقل شيء هو زرع الفرحة في قلوبهم".