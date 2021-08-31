جماهير الزمالك ترحب باللاعب الجديد عمر كمال عبر تويتر

دشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج عمر كمال، وذلك عقب انضمامه لصفوف نادي الزمالك لمدة 3 سنوات قادمة.

وتفاعل مع الهاشتاج عدد كبير من جماهير القلعة البيضاء مرحبين بلاعبهم الجديد، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر.

جدير بالذكر، أعلن نادي الزمالك، التوقيع مع اللاعب عمر كمال عبد الواحد نجم فريق المصري البورسعيدي لمدة ثلاث سنوات في صفقة انتقال حر.

وقام اللاعب، بالتوقيع على عقود انضمامه للقلعة البيضاء في حضور الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، والدكتور حسين السمري المدير التنفيذي، والكابتن حسين السيد عضو اللجنة، والدكتور عاطف النمر مدير النشاط الرياضي.

وأصدرت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بيانا ترفض فيه عقوبات لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم ضد عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء نص البيان كالتالي: تعلن اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك انطلاقا من مسؤوليتها تجاه النادي وجماهيره، واحتراما لقيمه ومبادئه رفضها التام للقرارات الصادرة من رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم بشأن النادي ولاعبيه التي جاءت مخالفة لكافة اللوائح والقوانين بصورة غير مسبوقة.

وتحتفظ اللجنة بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات لمواجهة هذه القرارات الباطلة على كافة الأصعدة مهما كانت التداعيات وسوف سيتم الإعلان عما يتم اتخاذه من خطوات بما يحفظ حقوق النادي وأبنائه.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلنت قراراتها عن مباريات الجولة الأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز.