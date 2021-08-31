الاقتصادية: حجز قضية رامز جلال للحكم في جلسة ٢١ سبتمبر

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الدائرة الحادية عشر، اليوم، حجز القضية رقم 3081 لسنة 2019 والمرفوعة ضد رامز جلال وشركة إم بي سي مصر وشركة اى بروديوسر من قبل الفتاة هيام سليم عن حقوق الملكية لبرنامج رامز في الشلال، للحكم لجلسة 21 سبتمبر.

وفي وقت سابق تم تقديم صحيفة إدخال شركة ماس كوم المنتجة للبرنامج، وجاء فيها إن إعلان كاتب البرنامج المزعوم على التتر لم يتم لعدم معرفة المحضرين بشخصية ومكان الكاتب.

وفي تفاصيل الدعوى أن الفتاة قدمت فكرة برامج رامز جلال الرمضانية، وقامت بتسجيل فكرتها بالشهر العقاري بسجلات توثيق الأفكار حيث قامت في وقت سابق على البدء في العمل بالمصنف الى تسجيل الفكرة المكتوبة بالشهر العقاري برقم 2543 وبتاريخ 29/ 5 /2016 قبل تصوير البرنامج بما يقارب السنة ثم تواصل معها فريق إعداد برنامج رامز ومدير أعماله ومدير البرنامج و قام الفريق بالإعتداء على الفكرة المكتوبة للمصنف والعمل بها حرفيا.