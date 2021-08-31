بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادثين منفصلين بمطروح

مصرع شخص وإصابة ١٣ فى حادثين بمطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب ١٢ آخرين في حادثين منفصلين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى.

تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك فى الكيلو 8 طريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبل مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم هانى فرج خميس 20 سنه والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

وفى حادث منفصل استقبلت مستشفى الضبعة ١٢ مصابا في حادث انقلاب سيارة أجرة امام قرية جلاله وهم.

أمينة جمال محمد 37سنه الشرقيه كدمه اسفل الظهر

يوسف محمد إبراهيم 16 الشرقية

عمر محمد إبراهيم كدمات بالجسم وجرح قطعى بفروة الراس

.شهد محمد جمال 16سنه الشرقية كدمه بالذراع والقدم اليمنى

.محمد إبراهيم سيف 41سنه الشرقية كدمات وسحجات بالجسم

سفيان محمد ابراهيم 8شهور

جمال محمود جمال 6شهور كدمه بالرأس

هاجر إبراهيم سيف 18سنه الشرقية كدمه بالظهر

اسلام حمادة محمد السيد 15 سنه الشرقية كدمات بالجسم

احمد اسامة أحمد السيد 15سنة الشرقية كدمه بالراس

رحمه محمد إبراهيم 14سنة الشرقية كدمه بالذراع والقدم اليمنى

صباح السيد الصاوى 55سنه الشرقية كدمه بالذراع الايمن .