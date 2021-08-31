بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادثين منفصلين بمطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب ١٢ آخرين في حادثين منفصلين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى.
تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك فى الكيلو 8 طريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.
واستقبل مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم هانى فرج خميس 20 سنه والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.
وفى حادث منفصل استقبلت مستشفى الضبعة ١٢ مصابا في حادث انقلاب سيارة أجرة امام قرية جلاله وهم.
أمينة جمال محمد 37سنه الشرقيه كدمه اسفل الظهر
يوسف محمد إبراهيم 16 الشرقية
عمر محمد إبراهيم كدمات بالجسم وجرح قطعى بفروة الراس
.شهد محمد جمال 16سنه الشرقية كدمه بالذراع والقدم اليمنى
.محمد إبراهيم سيف 41سنه الشرقية كدمات وسحجات بالجسم
سفيان محمد ابراهيم 8شهور
جمال محمود جمال 6شهور كدمه بالرأس
هاجر إبراهيم سيف 18سنه الشرقية كدمه بالظهر
اسلام حمادة محمد السيد 15 سنه الشرقية كدمات بالجسم
احمد اسامة أحمد السيد 15سنة الشرقية كدمه بالراس
رحمه محمد إبراهيم 14سنة الشرقية كدمه بالذراع والقدم اليمنى
صباح السيد الصاوى 55سنه الشرقية كدمه بالذراع الايمن .