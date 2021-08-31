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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع شخص وإصابة ١٣ فى حادثين بمطروح

بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 12 آخرين في حادثين منفصلين بمطروح

حادث بمطروح
حادث بمطروح

لقى شخص مصرعه وأصيب ١٢ آخرين في حادثين منفصلين بطريق مطروح اسكندرية الساحلى.

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تلقت نجدة مطروح إخطارا بوقوع حادث تصادم سيارة نقل مع توك توك فى الكيلو 8 طريق مطروح اسكندرية الساحلى وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.

واستقبل  مستشفى مطروح العام جثة هامدة باسم هانى فرج خميس 20 سنه والجثة تحت تصرف النيابة ومفتش الصحة.

 

وفى حادث منفصل استقبلت  مستشفى الضبعة  ١٢ مصابا في حادث انقلاب سيارة أجرة  امام قرية  جلاله  وهم.
أمينة جمال محمد 37سنه الشرقيه كدمه اسفل الظهر 
يوسف محمد إبراهيم 16 الشرقية  
عمر محمد إبراهيم  كدمات بالجسم وجرح قطعى بفروة الراس 
.شهد محمد جمال 16سنه الشرقية كدمه بالذراع  والقدم اليمنى 
.محمد إبراهيم سيف  41سنه الشرقية  كدمات وسحجات بالجسم 
سفيان محمد ابراهيم 8شهور  
جمال محمود جمال 6شهور  كدمه بالرأس 
هاجر إبراهيم سيف 18سنه الشرقية كدمه بالظهر
اسلام حمادة محمد السيد 15 سنه الشرقية  كدمات بالجسم 
احمد اسامة أحمد السيد 15سنة الشرقية كدمه بالراس 
رحمه محمد إبراهيم 14سنة الشرقية  كدمه بالذراع والقدم اليمنى 
صباح السيد الصاوى 55سنه الشرقية كدمه بالذراع الايمن  .

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