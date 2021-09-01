نور إيهاب : عندي 19 سنة ومش مخطوبة.. وهذه مواصفات فتى أحلامي|فيديو

كشفت الفنانة الشابة نور إيهاب، معلومات عن مواصفات فتى أحلامها، وحياتها العاطفية .

وقالت نور إيهاب في حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أبلغ من العمر 19 عاماً، ومتختبطش بحد وأنا دلوقتي مش مرتبطة بحد".



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وتابعت نور إيهاب: "عايزة فتى أحلامي يكون طويل وعريض وحلو ويكون حد عاقل ولذيذ وبيهزر وفرفوش ويكون دمه خفيف ".

وأكملت نور إيهاب: "فتى أحلامي من الممثلين زي آسر ياسين وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي".

ولفتت نور إيهاب: "أرغب في تجسيد أدوار تمثيلية مختلفة وأحب أن اشارك في أدوار بها تحدٍ".