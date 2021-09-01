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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نور إيهاب : عندي 19 سنة ومش مخطوبة.. وهذه مواصفات فتى أحلامي|فيديو

نور ايهاب
نور ايهاب

كشفت الفنانة الشابة نور إيهاب، معلومات عن مواصفات فتى أحلامها، وحياتها العاطفية .

 

وقالت نور إيهاب في حوارها مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة" المذاع على قناة "دي إم سي": "أبلغ من العمر 19 عاماً، ومتختبطش بحد وأنا دلوقتي مش مرتبطة بحد".


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وتابعت نور إيهاب: "عايزة فتى أحلامي  يكون طويل وعريض وحلو ويكون حد عاقل ولذيذ  وبيهزر وفرفوش ويكون دمه خفيف ".

 

وأكملت نور إيهاب: "فتى أحلامي من الممثلين زي  آسر ياسين وكريم عبدالعزيز وأحمد حلمي".

 

ولفتت نور إيهاب: "أرغب في تجسيد أدوار تمثيلية مختلفة وأحب أن اشارك في أدوار بها تحدٍ".

نور إيهاب اسعاد يونس صاحبة السعادة آسر ياسين اخبار التوك شو

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