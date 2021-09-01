أتطلع للعب أول مباراة| كريستيانو رونالدو يتحدث عن اليونايتد وعلاقته بـ فيرجسون

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن توقيعه لفريق مانشستر يونايتد وعلاقته بالسير أليكس فيرجسون.

وقال رونالدو في تصريحات للموقع الرسمي لليونايتد: "بالطبع كما تعلم، لدي تاريخ عظيم مع هذا النادي الرائع، لقد انضممت إلى النادي وأنا بعمر 18 عامًا فقط ومن الرائع أن أعود إليه مرة أخرى بعد 12 عامًا، لذا أنا شديد الامتنان وأتطلع للعب أول مباراة مع يونايتد".

وأضاف كرستيانو رونالدو : “كما يعلم الجميع، منذ أن وقعت مع مانشستر يونايتد في عمر 18، كان السير أليكس فيرجسون هو المفتاح”.

وتابع: “أتذكر عندما لعبنا ضد مانشستر عندما كنت في سبورتنج لشبونة، بالنسبة لي، كان السير أليكس فيرجسون مثل الأب في كرة القدم. لقد ساعدني كثيرًا، لقد علمني أشياء عديدة، وفي رأيي بالطبع كان له دور كبير بسبب العلاقة التي كانت لدينا، كنا على اتصال دائم طوال الوقت، وهو شخص رائع”.

ونشر الموقع الرسمي للنادي جلسة التصوير الرسمية لرونالدو بعد انضمامه إلى الفريق دون الكشف عن رقمه مع الشياطين الحمر.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد أعلن اليوم عن التعاقد مع كرستيانو رونالدو قادمًا من يوفنتوس الإيطالي لمدة موسمين مع إمكانية التجديد لموسم إضافي.

وسبق لـ كرستيانو رونالدو اللعب لمانشستر يونايتد بين عامي 2003، 2009 قبل الانتقال لريال مدريد الإسباني.