توقف إنتاج 80% من النفط والغاز الأمريكي في خليج المكسيك

قال مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة إن حوالي 80% من إنتاج النفط والغاز في الجانب الأميركي من خليج المكسيك ظل متوقفا في أعقاب الإعصار أيدا الذي ضرب ساحل لويزيانا.

وأضاف المكتب في بيان له اليوم أن أكثر من 1.4 مليون برميل يوميا من النفط و1.88 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ما زالا معلقين، وقد دفع الإعصار أسعار النفط لتحقيق صعود قوي مع ختام تعاملات شهر أغسطس الماضي.

فيما قال مصدر في أوبك+ إن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها بقيادة ، وهي المجموعة المعروفة باسم أوبك+، اتفقت أول سبتمبر، على الالتزام من يوليو بإنهاء تدريجي لتخفيضات إنتاجية قياسية بإضافة 400 ألف برميل يوميا كل شهر إلى السوق.

غير أن المجموعة عدًلت توقعاتها للطلب للعام 2022 بالزيادة وتواجه ضغوطا أمريكية لزيادة الإنتاج بسرعة أكبر، حسبما أوردت رويترز في وقت سابق.

وقال كبير المفاوضين الروس ألكسندر نوفاك إن أوبك+ حققت هدفا يتمثل في إزالة فائض النفط من السوق العالمية، ومن المهم الآن الحفاظ على توازن السوق.