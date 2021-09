بإطلالة جديدة .. أسما شريف منير تتألق فى أحدث ظهور لها .. شاهد

9/3/2021 1:30:16 AM

شاركت الإعلامية اسما شريف منير ، متابعيها بـ عدة صور لها عبر حسابها بتطبيق تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” .

وعلقت اسما شريف منير قائلا “ Hi it’s me again ”.

يذكر أن أسما شريف منير أعلنت بشكل رسمي انفصالها عن الفنان محمود حجازى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتبت أسما شريف منير: "ياريت بعد اذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة".

وأضافت أسما شريف منير: "ربنا يكرمنا إحنا الاثنين.. بس كده مفيش أى تفاصيل تانية للصحفيين بعد إذنكم.. إحنا كان فى بنا عشرة وعيش وملح فأكيد مش هنتكلم عن تفاصيل بيتنا".