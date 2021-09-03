ليس  3 سبتمبر.. زوج فايزة كمال يكشف التاريخ الصحيح لعيد ميلادها

تحرص صفحات التواصل الاجتماعي كل عام في تاريخ 3 سبتمبر على الاحتفاء بعيد ميلاد الفنانة الراحلة فايزة كمال التي قدمت تاريخيا سينمائيا ودراميا كبيرا ورحلت مبكرا بسبب مرضها.

فايزة كمال

عيد ميلاد فايزة كمال

لكن زوجها المخرج مراد منير يؤكد في أكثر من تصريح له أن تاريخ عيد ميلاد الراحلة فايزة كمال لا يوافق يوم 3 سبتمبر.

وأكد مراد منير في تصريحات سابقة لموقع صدى البلد، على أن ذكرى ميلاد زوجته فايزة كمال المقيد في بطاقتها الشخصية هو 31 ديسمبر عام 1963.

الراحلة فايزة كمال وزوجها مراد منير

وتحدث المخرج مراد منير في تصريحاته عن ذكرياته وحرصه على الاحتفاء بعيد ميلاد زوجته كل عام بالتزامن مع الاحتفال برأس السنة الميلادية.

من الشائعات التي نفاها زوج فايزة كمال أيضا هو سبب وفاتها، فالمعلومة التي يتم تداولها عبر الإنترنت هو إصابتها بسرطان في الكبد، في حين أن وفاتها جاءت بعد معاناة مع مرض سرطان الرحم.

الراحلة فايزة كمال

أنجبت الفنانة الراحلة فايزة كمال من زوجها ولد وبنت، وتخرج ابنها يوسف مؤخرا من المعهد العالي للفنون المسرحية، في حين تدرس ابنتها ليلى في كلية الإعلام.

مشوار فايزة كمال

ولدت فايزة كمال، في الكويت لأبوين مصريين يعملان في الكويت، وعاشت هناك أكثر من عشرين عاما، حيث أنهت دراستها الابتدائية والمتوسطة والثانوية في مدارسها، كما أنها التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية.

في السنة الأولى بالمعهد أسند إلى فايزة كمال، الاشتراك في مسلسل تاريخي وهو (العدل والتفاح) أمام الفنانة الراحلة مديحة كامل والفنان الراحل عبد الله غيث، وتألقت أمام هؤلاء العمالقة لتكتب بذلك شهادة ميلادها في دنيا الفن.

بعد هذا النجاح أصبحت فايزة كمال الحصان الرابح لدى المخرجين فقد كانت تطلب في نوعية الأدوار التي تتطلب تلك المواصفات التي كانت تتميز بها الفنانة الراحلة فهي في "المال والبنون" و"الامام الشافعي" و"ام الصابرين"، و"ملكة في المنفي" و"أولاد الاكابر"، "الإمام الغزالي" حكايات البنات نافذة علي العالم.