أبرزها طلاء الأظافر.. 5 حيل تُستَخدم وقت الطوارئ داخل السيارة

إعادة تدوير الأغراض القديمة لاستخدامها بطريقة مبتكرة؛ هو فن في حد ذاته، يبرع فيه البعض، وهذه المهارة رغم ارتباطها بربات البيوت إلا أنها فكرة اقتصادية خلاقة.

ويمكن لكل مالك سيارة أن يستخدم أشياء لا تخطر على باله؛ لإضفاء مظهر أكثر جاذبية لسيارته أو استخدامها وقت الطوارئ، منها “النظارة الشمسية أو معجون الأسنان أو عجلة احتياطية أو حزمة مناديل أو قفازات”، كلها أشياء يمكن لمالك المركبة أن يستخدمها في تنظيف السيارة والصيانة بطريقة مبدعة.

وبحسب موقع "برايت سايد"، نستعرض 5 حيل يمكن أن تستخدمها لصيانة سيارتك بطريقة مبتكرة وفريدة.

الحيلة الأولى: معجون الأسنان

معجون الأسنان يمكن أن يساعدك في إزالة الجير الأصفر من مصابيح سيارتك أفضل من أي منظف متخصص في هذا الأمر، للقيام بذلك، ضع بعض معجون الأسنان على المصابيح، وافركه بإسفنجة واغسله بالماء، إذا كانت المصابيح متسخة جدًا؛ كرر الأمر من 3 - 4 مرات.

الحيلة الثانية: كريم الحلاقة

كريم الحلاقة لمنع نوافذك من تكثيف الضباب في الشتاء، ما عليك سوى غسلها بكريم الحلاقة.

الحيلة الثالثة: مشبك الورق

مشبك الورق، يمكن استخدام مشبك ورق عادي جدًا كـ"حامل للهاتف الخلوي" فإذا كنت بحاجة إلى استخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) بشكل عاجل وليس لديك أي شيء آخر تحمل به الهاتف؛ فهذا حل عاجل وسريع في حالات الطوارئ.

الحيلة الرابعة: قطعة قماش

قطعة قماش، لإزالة الملصقات الموجودة على الزجاج الأمامي، فهي من الأشياء السخيفة التي يصعب إزالتها دون ترك علامات وأثر، فقط ضع قطعة قماش مبللة بالماء الساخن على الملصق، من الجانب الآخر من الزجاج الأمامي، وعندما تبرد القماشة؛ سيذوب الصمغ وستكون إزالة الملصق أسهل.

الحيلة الخامسة: طلاء الأظافر

إذا لاحظت وجود تشققات في الزجاج الأمامي، فيمكنك الطلاء بسهولة فوقها باستخدام طلاء الأظافر، سيمنع الشروخ من التكاثر حتى تتمكن من الوصول إلى وجهتك بأمان.