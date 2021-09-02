أخبار السيارات| أشهر 5 سيارات بيك اب في السعودية.. أستون مارتن تستعد لفيلم جيمس بوند

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

تعتبر السوق السعودي من اشهر الأسواق في الوطن العربي والعالم في ضمها لتشكيلة كبيرة من السيارات البيك اب، التي تستخدم في هوايات السفاري والصحراء .

يستعد العميل السري جيمس بوند لغزو السينمات من جديد بفيلمه No Time To Die، وتزامنًا مع العرض السينمائي أعادت شركة أستون مارتن بناء سيارة الـ DB5 موديل سنة 1965، التي ظهرت في فيلم "ذو الإصبع الذهبي" من سلسلة أفلام الجاسوسية كنوع من الدعاية للفيلم الجديد، وعرضتها بمحطة باترسي للطاقة في لندن حتى 1 أكتوبر.

تستعد الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM الوكيل الحصري لسيارات رينو في جمهورية مصر العربية لإطلاق أحدث طرازات رينو ميجان الجديدة، والتي شهدت إقبالا كبيرا من عشاق العلامة، وذلك تمهيدا لظهور السيارة في السوق المصرية قريبا، عقب تدشينها خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد بفندق ماريوت مينا هاوس بالقرب من سفح الأهرامات بالجيزة وإعلان الشركة للمواصفات النهائية للسيارة، والتي سيتم تسليمها للعملاء طبقا لأولوية التسليم سوف تكون حسب أولوية طلب الحجز.

تستعد "ستريلا" Strela سيارة الدفع الرباعي الروسية للدخول في منافسة سوقية مع غريمتها الأمريكية الشهيرة الهامر، بعد أن تم إحياؤها تحت علامة جي إم سي التجارية، استطاعت روسيا أن تصنع سيارة دفع رباعي جديدة تشبه مزيجًا بين سيارة هامر H1 الأصلية، وطراز H2.

يحاول صانعو السيارات تقديم كل ما هو جديد ومبهر مع تقديم مفاهيم مستقبلية لنماذج محدثة ومزودة بأحدث وسائل الرفاهية والتكنولوجيا وعوامل الأمان، ولكن شركة VonMercier قدمت مفهوم جديد للإبداع يسير في اتجاه مختلف تمامًا بسيارتها الغريبة VonMercier Arosa.

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، أن مشاكل سلاسل التوريد ما زالت تلقي بظلالها على قطاع صناعة السيارات، مما سيجبر الشركة أن تؤخر تسليم الإصدار الجديد من "رودستر" حتى عام 2023 على أقرب تقدير.

يبحث الكثيرون عند شراء سيارة مستعملة عن عدة أشياء أهمها القيمة مقابل السعر، و من ثم أداء السيارة و عوامل الأمان المتوفرة بداخلها، و بالتأكيد حفظها لقيمتها السوقية من أجل عملية إعادة البيع من جديد، ومن بين أفضل الخيارات تأتى سيارة تويوتا كورولا موديل 2012.

يبحث محبو السيارات باستمرار عن اقتناء سيارة شاملة تلبي احتياجاتهم المتعددة، و بالطبع سيكون الخيار الأفضل هو سيارات الـ SUV، التى أصبحت الأكثر طلباً في السنوات القليلة الماضية بشكل واضح فى الأسواق العربية، وعلى رأسها السوق المغربي للسيارات.

منحت شركة "هوت وويلز" المتخصصة في صناعة نماذج صغيرة من السيارات، الفرصة لكل محبي السيارات أن يخلدوا ذكرى سياراتهم المحببة لقلبهم، من خلال الدخول في مسابقة دولية، تعقد في 14 أكتوبر القادم، لأجمل سيارة مميزة والفائز فيها يحصل على نموذج مصغر مطابق تمامًا للسيارة الأصلية بنفس التصميم.