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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

قصة "أروزا".. سيارة تمشي على الماء | صور

قصة أروزا.. سيارة
قصة "أروزا".. سيارة تمشي على الماء

يحاول صانعو السيارات تقديم كل ما هو جديد ومبهر مع تقديم مفاهيم مستقبلية لنماذج محدثة ومزودة بأحدث وسائل الرفاهية والتكنولوجيا وعوامل الأمان، ولكن شركة VonMercier قدمت مفهوم جديد للإبداع يسير في اتجاه مختلف تمامًا بسيارتها الغريبة VonMercier Arosa.

 

وهي عبارة عن مركبة مصممة للتجول فوق اليابسة والمياه وجميع أنواع التضاريس، أي تعمل وكأنها حوَّامة.

تطفو الحوَّامة هي مركبة في الهواء على وسادة هوائية أسفل جسمها، حيث تقوم محركات قوية بدفع الهواء أسفل الحوامة مما يؤدي إلى ارتفاع المركبة إلى أعلى بسبب ضغط الهواء المضغوط على الأرض أو سطح الماء وكذلك على قاعدتها.

وفقًا لموقع "موتور1"، ستنتج VonMercier، 60 نموذجًا فقط من Arosa ، يبدأ سعر كل منها 75 ألف دولار وهو مبلغ كبير نسبيًا حتى بالنسبة لسيارة تقدم كل تلك الإمكانيات التي تبدو خارقة، ومحدودة على الأرجح في قابليتها للاستخدام.

من غير المحتمل أن المشتري سيقوم باستخدامها في الإبحار وكأنها سفينة، وغالبًا ما تضع حكومات الولايات الأمريكية قيودًا صارمة على أنواع السيارات المسموح بها على الطرق العامة.

استلهمت الشركة الفكرة منذ عام 2014 وقامت بتطويرها مع الوقت، وكان هناك عدد قليل من المحاولات لصناعة الـ Arosa التي تأتي بمحرك هجين، يمكن أن يصل إلى 80 ميلاً في الساعة (120 كيلومترًا في الساعة)، محرك البنزين يولد الكهرباء التي تشغل ثلاثة محركات كهربائية مستقلة، كما أنها مزودة أيضًا ببطارية احتياطية، غير معروف حجمه حتى الآن.

أشارت التفاصيل السابقة إلى أن المركبة ستوفر 120 ميلاً (193 كيلومترًا) من المدى بسرعة 40 ميلاً في الساعة (64 كيلومترًا في الساعة)، وهو أكثر قليلًا من "ميني كوبر إس إي".

السيارات سيارتها الغريبة VonMercier Arosa مركبة الحو امة ميني كوبر إس إي

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