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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فورد تستعد لإطلاق فوكس ST بـ "فيس ليفت" جديد

فورد تستعد لإطلاق
فورد تستعد لإطلاق فوكس ST بـ "فيس ليفت" جديد

تستعد شركة فورد الأمريكية لإصدار الجيل الجديد من فورد فوكس ST موديل 2022 والتي تنتمي لفئة السيدان، بتغييرات في التصميم بفيس ليفت جديد، تأهبًا للدخول في منافسة شرسة مع فولكس فاجن، وسكودا، و بي إم دبليو.

 

التقطت عدسات المصورين الإصدار الأولى من  فورد فوكس ST المموهة وهي تحت الاختبار على الطرق العام، مما أعطى محبي الفورد فوكس نظرة خاطفة على تغييرات التصميم التي في موديل 2022.


بدت الواجهة الأمامية بشبكات أصغر من تلك الموجودة في الإصدار الحالي وهو التغيير الأكثر وضوحًا كما تم تصغير المصابيح الأمامية للحصول على مظهر أكثر عدوانية، ويشير التمويه الأكبر الموجود على النصف السفلي للفوكس إلى أننا سنرى مصابيح ضباب ونظام سحب هواء بتصميم مختلف.


من الجهة الخلفية للسيارة، تبدو المصابيح الخلفية بزوايا أكثر حدة وأرفع، في حين يبدو أن فتحة غطاء الصندوق قد تم رفعها قليلاً لجعل لوحة الأرقام أكثر انسجامًا مع الزجاج الخلفي.


تعطي ملاقط المكابح الحمراء وأنابيب العوادم المزدوجة، والعجلات المعدنية ذات الأداء العالي هذه السيارة الـ ST مظهر أكثر جاذبية، أما الأكثر إثارة للاهتمام، أنها بـ اللون الأخضر الساطع الـ مطابق تمامًا لـ طلاء فورد فوكس RS الجيل الثاني. 


أما فيما يخص المحرك والأداء وأنظمة الدفع لم تظهر أي تفاصيل حتى الآن، لكن مجموعة المحركات تم تجدديها مؤخرًا لتشمل خيار محرك بنزين هجين معتدل بسعة 1.0 لتر. 


تظل فورد فوكس على عكس شقيقتها فيستا، متاحة مع مجموعة من محركات الديزل EcoBlue بمحرك رباعي الأسطوانات سعة 1.5 لتر مزود بشاحن توربيني، و محرك أكبر بسعة 2.0 لتر.

 
سيارة فيستا سوبر ميني تحولت مؤخرًا لمحركات البنزين فقط في المملكة المتحدة، حيث ذكرت شركة فورد أن مبيعات الديزل "المنخفضة جدًا جدًا" ، ولكن شعبية محركات الوقود مستمرة نسبيًا في قطاع الهاتشباك العائلي.

فورد فورد فوكس ST موديل 2022 فولكس فاجن السيدان

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