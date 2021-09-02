سوق المستعمل.. سعر تويوتا كورولا موديل 2012 | صور

يبحث الكثيرون عند شراء سيارة مستعملة عن عدة أشياء أهمها القيمة مقابل السعر، و من ثم أداء السيارة و عوامل الأمان المتوفرة بداخلها، و بالتأكيد حفظها لقيمتها السوقية من أجل عملية إعادة البيع من جديد، ومن بين أفضل الخيارات تأتى سيارة تويوتا كورولا موديل 2012.

تتمتع كافة طرازات تويوتا كورولا 2012 بمحرك أربعة سلندر سعة 1600 سي سي ، و ينتج قوة 132 حصان، عند 6000 دورة في الدقيقة، ويأتي هذا المحرك مزوداً بناقل حركة يدوي بخمسة سرعات أو ناقل حركة أوتوماتيكي بأربعة سرعات، ويستهلك 7.8 لتر وقود لكل 100 كم.

تحتوي تويوتا كورولا موديل 2012 على نظامي فرامل ABS، وEBD، مع تزويدها بوسائد هوائية امامية، و خاصية التنبيه في حال تجاوز سرعة 120كم/الساعة.

حصلت سيارة تويوتا كورولا 2012 على درجات مرتفعة في اختبارات التصادم، وتتميز السيارة بعدد من مزايا السلامة القياسية التي تتمثل بوسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي، وسائد هوائية جانبية طويلة، مساند أمامية، فرامل ضد الانزلاق وخاصية التحكم بالثبات والجر.

تأتي سيارة تويوتا بفتحة في السقف للفئة الأعلى، ونظام ملاحة، مكيف هواء، مرايا تعمل كهربائيًا، وكاسيت مدمج، عجلات قياس 15 بوصة، راديو FM/ AM ، مقاعد مصنوعة من القماش ونظام الدفع الأمامي، كما يتوفر في السيارة مساحة تخزين تبلغ حوالي

يتراوح تويوتا كورولا موديل 2012 من 180 ألف حتي 210 ألف جنيه مصرى فى سوق المستعمل، وهو الأمر المترتب على فئة و حالة السيارة العامة.