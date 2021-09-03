خبيرة تجميل تقدم الحل الأمثل للوقاية من علامات تقدم العمر والتجاعيد.. فيديو

كشفت الدكتورة دينا أبو السعود، خبيرة التجميل، عن فوائد التوت البري في تفتيح لون البشرة، والمتوفر في كريم بينكي، مشيرة إلى أن كريم بينكي مخصص لجميع مناطق الجسم.



وأضافت دينا أبو السعود، خلال لقائها ببرنامج "حياتك صحتك"، على فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يساعد على تفتيح منطقة أسفل الإبطين ومنطقة الركبتين.

وتابعت: "كريم بينكى له فوائد عدة في تفتيح وتوحيد لون البشرة، بالإضافة إلى أنه يعمل على الوقاية من علامات التقدم فى السن، ولا يحتوى على أى مواد كيمائية وسعره مناسب لكل شرائح المجتمع، ويخلو تماما من أي تأثيرات جانبية على البشرة ويعالج تصبغات البشرة.



حل سحري لـ علاج الهالات السوداء وحب الشباب





قالت الدكتورة دينا أبو السعود خبيرة التجميل، إن كريم بينكي يحتوي على مستخلصات "العرقسوس" و"التوت البري"، الذي يساعد على التفتيح السريع للبشرة، وعلاج الهالات السوداء وحب الشباب، مشيرة إلى أن كريم بينكي يحتوي على مكونات طبيعية 100%، وخالي من المواد الحافظة، لافتة إلى أن كريم بينكي حقق شهرة كبيرة خلال سبعة شهور.



وأضافت، خلال لقائها مع الإعلامية نورين شحاتة، ببرنامج "حياتك صحتك" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن كريم بينكي يحتوي على فيتامين سي، والزنك، ويعمل على التقشير الطبيعي للجلد الميت، مشيرة إلى أن كريم بينكى يحافظ على نضارة وتفتيح البشرة، موضحة أن السيدات لديهن هاجس ورعب من التجاعيد والتقدم فى العمر ويرغبون باستمرار في العناية ببشرتهن وترطيبها.



