الأردن.. ارتفاع إصابات كورونا النشطة إلى 11 ألفا و737 حالة

أظهرت بيانات وزارة الصحة الأردنية بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد إصابات كورونا النشطة في الأردن، إلى 11 ألفا و737 حالة حتى صباح السبت.

ووفق الايجاز اليومي للوزارة توفي 10 آلاف و454 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 12 حالة وفاة أمس الجمعة.

وبحسب وسائل إعلام أردنية بلغ عدد الإصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 799 ألفا و825 حالة، ما يضع الأردن في المرتبة 39 عالميا بعدد الإصابات التراكمي.

كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 777 ألفا و634 حالة شفاء.

ووفق موقع "وورد ميتر" العالمي المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا بلغ اجمالي الإصابات حول العالم 220 مليوناً و651 ألفاً و402 حالة، شفي منها 197 مليونا و158 ألفاً و641 حالة.

وأودى الفيروس بحياة 4 ملايين و567 ألفاً و493 شخصا حول العالم.