خاص.. إيناسيو يعلن اقترابه من العودة إلى الدوري المصري

أكد البرتغالي أوجستو إيناسيو، المدير الفني السابق لفريق الزمالك، تلقيه عرضا من أحد أندية الدوري المصري، خلال الفترة الماضية.

وقال إيناسيو، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”: :تلقيت عرضا مؤخرا، لتدريب فريق مصري، لا أستطيع الكشف عن اسم النادي في الوقت الحالي، لكنني في انتظار تأكيد المفاوضات".

وأضاف إيناسيو: "بالطبع أرحب بالعودة للعمل في الدوري المصري، مجددا، إذا أتيحت لي فرصة مناسبة لذلك".

يذكر أن إيناسيو تولى تدريب الزمالك في الفترة 7 أبريل 2017 حتى 27 يوليو من نفس العام، حيث رحل سريعا بسبب تراجع نتائج الفريق، ودخوله في أزمات مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق.

كارتيرون يرفض عرضًا إماراتيًا للرحيل عن الزمالك



في سياق آخر، رفض الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، عرضا لتدريب أحد الأندية الإماراتية عقب تتويجه بالدوري المصري “مؤخر”.

وتمسك باتريس كارتيرون بالبقاء مع الزمالك فى الموسم المقبل من أجل التتويج بلقب دورى أبطال أفريقيا واستكمال مشوار حصد البطولات فى الموسم الحالى.

ويعد بارتريس كارتيرون المدرب الحادى عشر فى تاريخ الزمالك الذى يتوج بلقب الدورى بعد المجري إيفان ستيفوفيتش الذى توج بلقب الدوري موسم 1959/1960، وجوزيف فاندلر الذى توج بلقب الدوري مرتين موسمي 1963/1964/ و1964/1965، والراحل زكي عثمان الذى توج بلقب الدوري موسم 1977/1978، ومحمود أبو رجيلة المتوج بلقب الدوري موسم 1983/1984، والراحل عصام بهيج المتوج بلقب الدوري لموسم 1987/1988، ودايف مكاى الذى توج بلقب الدوري مرتين موسمي 1991/1992، و1992/1993، وأوتو فيستر المتوج بلقب الدوري موسم 2000/2001، والبرازيلى كارلوس كابرال المتوج بلقب الدوري لموسم 2002/2003، والبرتغالى فيريرا المتوج بلقب الدورى موسم 2014-2015.