كريم بامبو يكشف عن تفاصيل صادمة لـ باتشيكو مدرب الزمالك

اعترف بظلمه لي

كشف كريم بامبو مهاجم فريق البنك الأهلى عن تفاصيل صادمة إبان تواجده ضمن صفوف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك.

قال كريم بامبو فى تصريحات تليفزيونية: البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك السابق اعترف لي بالظلم الذي وقع عليه خلال قيادته الفارس الأبيض ما نجم عنه عدم الاعتماد عليه فى المشاركة خلال مباريات الموسم الماضى.

تابع كريم بامبو: فضلت الاستمرار بصفوف فريق البنك الأهلى خلال المرحلة المقبلة والانتقال من الزمالك بسبب التعامل الجيد داخل الفريق من قبل المسئولين إلى جانب اعتماد خالد جلال المدير الفني عليه في التشكيلة الأساسية للفريق.

وشدد بامبو على أن لاعبو فريق البنك الأهلى تعرضوا إلى الضغط الكبير بسبب المنافسة القوية على البقاء في بطولة الدوري الممتاز التي انتهت منافساتها منذ أيام قليلة.

استطرد كريم بامبو : مسئولي فريق البنك الأهلي قاموا بدعم لاعبي الفريق الأول خلال المباريات وقرروا عدم الخصم من المستحقات المادية فضلا عن صرف مكافآت مالية في حالة الفوز بلقاءات المسابقة المحلية.

البنك الأهلي يدعم صفوفه

كانت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار نجحت في إنهاء صفقة كريم بامبو بعقد يمتد لمدة ثلاثة سنوات خلال الانتقالات الصيفية .

وأعلن الإعلامي خالد الغندور نجم الزمالك والمنتخب السابق عن رحيل كريم بامبو نجم الفريق لـ البنك الاهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” :"كريم بامبو في البنك الأهلي مقابل ١١ مليون جنيه.

جاء ذلك بعد الإتفاق مع مسؤولي نادي الزمالك ليصبح هداف فريق البنك الأهلي الموسم السابق باقي في صفوف الفريق لثلاثة مواسم قادمة.

انتهت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار من إتمام عملية إنتقال لاعبا فريق وادي دجله محمد هلال صاحب الـ 25 عاما وأحمد سعيد صاحب الـ24 عاما.

ويلعب محمد هلال في مركز صانع الألعاب بصفوف الفريق ، بينما يلعب أحمد سعيد فى مركز لاعب الوسط المدافع.

ويدعم نادي البنك الأهلي فريق الكرة بلاعبين متميزين إستعدادا لانطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2021/2022.

جدير بالذكر أن البنك الأهلي أنهى موسمه في الدوري المصري الممتاز في المركز الخامس عشر برصيد 35 نقطة.