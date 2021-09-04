حلم الزمالك يتبخر.. ننفرد بتفاصيل صفقة انتقال وليد الكرتي إلى بيراميدز

أنهى نادي بيراميدز اتفاقه مع الوداد البيضاوي، لضم وليد الكرتي، لاعب وسط الفريق المغربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بعد صراع مع الزمالك على التعاقد مع اللاعب.

وقال مصدر مقرب من سعيد الناصيري رئيس الوداد، أن إدارة النادي المغربي، وافقت رسميا، خلال الساعات الماضية، على انضمام وليد الكرتي إلى بيراميدز، مقابل 1.5 مليون دولار.

وأوضح المصدر، أن الزمالك عرض محمد أوناجم على إدارة الوداد بالإضافة إلى 300 ألف دولار، مقابل ضم وليد الكرتي، إلا أن الوداد طلب رفع المبلغ المالي إلى 600 ألف دولار وهو ما رفضته إدارة القلعة البيضاء.

وأكد المصدر أن وليد الكرتي، سيحصل على 900 ألف دولار “ تقريبا”، كراتب سنوي، في بيراميدز.

وأشار المصدر، إلى أن وليد الكرتي، سيطير إلى مصر، عقب انتهاء معسكر منتخب المغرب للمحليين، للانضمام إلى بيراميدز.

يذكر أن وليد الكرتي، كان ضمن أبرز المرشحين للانضمام إلى الزمالك، لتعويض رحيل الدولي التونسي فرجاني ساسي، إلى صفوف الدحيل القطري.

ويعد وليد الكرتي، أبرز نجوم فريق الوداد في السنوات الأخيرة، حيث توج مع الفريق المغربي بلقب الدوري 4 مرات ودوري أبطال أفريقيا مرة والسوبر الأفريقي مرة أيضا.

القيمة التسويقية لـ وليد الكرتي

وتبلغ القيمة التسويقية لـ وليد الكرتي 900 ألف يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.