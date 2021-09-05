بفستان برتقالي.. صبا مبارك تخطف الأنظار بإطلالة صيفية

نشرت الفنانة صبا مبارك صورا جديدة لها خلال مشاركتها في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

تألقت صبا مبارك في الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، حيث ارتدت فستان قصير يصل إلي حدود الركبة بأكمام مكشوفة باللون البرتقالي الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات.

انتعلت صبا مبارك حذاء صيفي أنيق ذا كعب عالي باللون البيج، ولم تبالغ في ارتداء الإكسسوارات والمجوهرات واعتمدت على البساطة مما زاد من جاذبيتها وأناقتها.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت صبا مبارك على خصلات شعرها المموج، ووضعت بعض لمسات المكياج ذات الألوان الهادئة، ونالت صورها إعجاب متابعيها على إنستجرام.

يذكر أن آخر أعمال صبا مبارك كان مسلسل "عبور" الأردني الذي لاقى استحسان الجمهور، وهو بطولة سامر إسماعيل، رنا جمول، منصور الفيلي، ومن إخراج محمد حكشي.



وقدمت الفنانة صبا مبارك ، عددًا من الأعمال المهمة، من بينها مسلسلات بلقيس، موجة حارة، العهد، الكلام المباح وحكايات بنات بأجزائه الثلاثة، وأفلام بنتين من مصر ومملكة النمل.