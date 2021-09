فيلم مارفل الجديد Shang-Chi يحقق 53 مليون دولار خلال يومين

حقق فيلم مارفل الجديد Shang-Chi إيرادات وصلت على مستوى العالم إلى حوالي 53 مليون دولار، مع توقعات بزيادة الرقم إلى 75 بانتهاء عطلة الأسبوع الماضي في أمريكا.

إيرادات Shang-Chi

تصدر فيلم Shang-Chi إيرادات البوكس أوفيس الأمريكي وحقق حوالي 30 مليون دولار محليا، ويرجح خبراء الصناعة أن يحقق ما بين 75 و85 مليون دولار بعد مرور 4 أيام على طرحه.

على عكس ما تم مع فيلم سكارليت جوهانسون Black Widow، يعرض فيلم مارفل الجديد Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings في السينمات فقط ولم يطرح على المنصات الإلكترونية.

فيلم Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings هو واحد من أفلام الأبطال الخارقين الذي كانت مارفل تتطلع لطرحه منذ فترة طويلة، وتدور أحداثه حول البطل الذي يعتمد على الكونج فو كسلاحه الخاص بدلا من الأسلحة الحقيقية في مواجهة عصابة الخواتم العشر.

تمتد أحداث فيلم Shang-Chi لأكثر من ساعتين، يقوم ببطولته الممثل الكندي سيمو ليو، بالمشاركة مع كل من أوكوافينا، ميشيل يوه، تيم روث، بيندكت وونج، وهو إخراج ديستين كريتون.