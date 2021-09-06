منتخب أوروجواي يفوز على بوليفيا 4-2 في تصفيات كأس العالم 2022

فاز منتخب أوروجواي على ضيفه منتخب بوليفيا بنتيجة 4-2، في المباراة التي جمعتهما في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.



سجل رباعية منتخب أوروجواي: دي أراسكايتا "هدفين" في الدقيقتين 15 و65، وفالفيردي في الدقيقة 31، وألفاريز في الدقيقة 47، فيما أحرز هدفي بوليفيا مارسيلو مورينو في الدقيقتين 60 و79.



وفي مباراتين أخريين أقيمتا ضمن منافسات الجولة ذاتها في تصفيات المونديال، تعادل منتخب باراجواي مع ضيفه منتخب كولومبيا بنتيجة 1-1، وتعادل منتخب الإكوادور مع منتخب تشيلي بدون أهداف.