النائب طارق رضوان يلتقي رئيس بعثة الهجرة الدولية .. اليوم

يلتقي النائب طارق رضوان - رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب اليوم لوران دى بوك رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية التابع للأمم المتحدة فى مصر بمقر اللجنة بمجلس النواب لاستعراض ما تم من قبل السلطات المصرية لمحاصرة ظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء عليها نهائياً، عبر التوعية بمخاطرها ومعالجة مسبباتها، بعد نجاحها أمنياً في وقف تدفقاتها منذ نحو 4 سنوات.

وأكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن مصر مع عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، نجحت - باعتراف العالم كله- فى مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، ومنذ عام 2016 لم تشهد مصر ظاهرة مراكب الموت.

وقال، إنه وفقًا لما جاء في بيانات مراقبة الحدود في أوروبا، فإنه لم تخرج سفينة واحدة لهجرة غير شرعية من الشواطئ المصرية منذ عام 2016، وهذا دليل قاطع على نجاح مصر في مواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية باعتراف العالم كله.

وأوضح أن مصر بها أكثر من 6 ملايين أجنبي، بينهم من لديه وضعية اللاجئ ومن يطمحون في وضعية اللاجئ، وأنّ اللاجئين السوريين لهم وضع خاص بإقامتهم في مصر، وجميع هؤلاء اللاجئين يتم التعامل معهم من الدولة المصرية كانهم من المصريين، وهذا دليل على أن مصر تحترم وترسخ مبدأ المواطنة واحترام حقوق الإنسان وتمتع جميع من يعيشون على أرضها بجميع حقوقهم، خاصة أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد للعالم كله أن جميع من أتوا إلى مصر هم ضيوف لديها.

وأكد أن العالم كله على وعي وإدراك كاملين بأن المهاجر غير الشرعي في مصر لم يتم وضعه في ملاجئ أو معسكرات بل يتحرك في حرية تامة، إذ إنّ القانون 82 لعام 2016 يجرّم تهريب المهاجرين، لكن لا يوقع عقوبات على المهاجر ذاته، إلا إذا اقترف جرمًا يعاقب عليه القانون المصري، مشيرا إلى أن مصر احتضنت جميع اللاجئين الذين انخرطوا داخل المجتمع المصري ونجحوا في العيش بكرامة وأصبح عدد منهم يمتلك مشروعات استثمارية مهمة داخل مصر، كما أنهم أصبحوا يتمتعون حتى بجميع المبادرات الإنسانية، وفى مقدمتها المبادرات الصحية التى يطلقها الرئيس السيسى.

وقال إن مصر قدمت نموذجا متفرداً للعالم كله فى مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرا إلى أن المؤسسات الدولية، خاصة العاملة فى مجال الهجرة، أشادت بهذه التجربة ونجاحها.