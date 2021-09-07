برلمانية: تحذيرات الأعلى للإعلام بشأن عرض المنتجات الطبية ونشرها يقلل من فوضاها

أكدت النائبة ميرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن ظاهرة انتشار الإعلانات عن الأدوية مجهولة المصدر، التي يعرضها العديد على الفضائيات ومواقع التواصل الاجتماعي، هي ظاهرة في غاية الخطورة، موضحة أنه كان هناك مطالبات سابقة بخصوص هذا الأمر، بوضع حد لمثل هذه الاعلانات المنتشرة بشكل كبير من قبل، ولكن لم يتم اتخاذ اجراءات تجاهها.

وثمنت عبد العظيم في تصريحاتها لـ"صدى البلد" تحذيرات المجلس الأعلى للإعلام بشأن عدم الالتزام بأحكام قانون تنظيم الإعلان عن المنتجات والخدمات الصحية الصادر بالقانون رقم (206) لسنة 2017، وتعريض المخالف للمسئولية القانونية ويضعها تحت طائلة لائحة الجزاءات المالية والإدارية التي يوقعها المجلس على المخالفين لأحكام المجلس ونظام عمله.



ونوهت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان إلى أنه تمت المطالبة بقانون لتنظيم الاعلانات الطبية، وذلك بعد انتشار العديد من القنوات التي تقوم بعرض إعلانات عن منتجات وادوية غير مرخصة ومجهولة المصدر، حيث تستهدف غش وتضليل المستهلكين وتعتمد على المشاكل القريبة والتي تمس حياة المواطن، مثل مشاكل تساقط الشعر والسمنة والنحافة وألام الظهر وغير ذلك من المشاكل والأعراض الصحية.



وأكدت النائبة ميرفت عبد العظيم على ضرورة وجود تشريعات للقضاء على هذه الظاهرة، وعمل رقابة دورية عليها، وذلك لأنها تلحق الضرر بالمواطنين سواء كان هذا الضرر ماديا أو جسمانيا او نفسيا، وذلك لأنه بعد شراءها يتم اكتشاف أنها بلا فائدة وجدوى، بل تؤثر بالسلب.

