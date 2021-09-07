إيناس عبد الدايم: التراث الثقافي المصري يزخر بعناصر متفردة

قالت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، إن التراث الثقافي المصري يزخر بعناصر وأشكال متفردة تعبر عن مكونات اقدم حضارات التاريخ، مؤكدة تواصل الإستراتيجية الهادفة إلى استعادة أمجاد الفنون الشعبية باعتبارها أحد علامات قوى مصر الناعمة.



جاء ذلك خلال حضور وزيرة الثقافة وعادل الغضبان محافظ بورسعيد حفلاً لفرقة بورسعيد للفنون الشعبية كبار وأطفال والفرقة القومية للفنون الشعبية على مسرح المركز الثقافي ببورسعيد، بحضور عدد من قيادات وزارة الثقافة وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وحشد كبير من الجمهور.



وكانت فرقة بورسعيد للفنون الشعبية كبار وأطفال قد قدمت مجموعة من فنون الضمة -التي تعد أحد ألوان الإبداع البورسعيدي- على ألحان الأغاني التراثية للمدينة الباسلة وتفاعل معها الجمهور، كما قدمت الفرقة القومية للفنون الشعبية عددا من التابلوهات الاستعراضية التي تعبر عن الفلكلور في مختلف المحافظات المصرية، منها: (فتوات قبلي، أغاني البنات، أم الخلول، الحصان، الحجالة، التنورة، البمبوطية، وغيرها).