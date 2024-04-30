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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الإنتاج الحربي: نشارك بجناح متميز في ملتقى الشباب الدولي للإبداع والابتكار

وزارة الإنتاج الحربي
"وزارة الإنتاج الحربي" تشارك بجناح في ملتقى الشباب الدولي

صرّح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن وزارة الإنتاج الحربي تشارك بجناح متميز بملتقى الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي، لافتاً إلى أن مشاركة الوزارة بالملتقى تأتي في ضوء توجيهات المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي بتشجيع إنخراط طلاب المنشآت التعليمية التابعة في مختلف الأنشطة العلمية بما يثقل مهاراتهم ويساهم في تعزيز طاقاتهم الإبداعية وفكرهم في كل الجوانب الثقافية والعلمية، مؤكداً على حرص وزارة الإنتاج الحربي لتوفير كل الدعم لطلاب المنشآت التعليمية التابعة بمجال الإبتكار في الذكاء الاصطناعي.

ونوّه "بكر" إلى أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أجرى جولة تفقدية داخل جناح وزارة الإنتاج الحربي بالملتقى رافقه خلالها الأستاذ الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وكذا عدد من السادة أساتذة الجامعات المختلفة، والذين أثنوا على جناح وزارة الإنتاج الحربي - ممثلاً فى قطاع التدريب التابع للوزارة- بملتقى الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي وكذا المشاركة المتميزة لطلاب المنشآت التعليمية التابعة للوزارة بالملتقى والذين ناقشهم الدكتور أشرف صبحي فى المشروعات البحثية الخاصة بهم وشجعهم على المزيد من الإبتكار والإبداع.

جدير بالذكر أن ملتقى الشباب الدولي للإبداع والابتكار في الذكاء الاصطناعي، في نسخته الثانية، يُقام خلال الفترة من 27 أبريل الجاري إلى 2 مايو المقبل، بمشاركة شباب من 32 دولة من دول العالم بإجمالي مشاركة 125 باحث ومبتكر.

الذكاء الاصطناعي الانتاج الحربى ملتقى الشباب الدولي الشباب الابتكار

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