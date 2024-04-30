الناتو: الغزو الروسي لدولة مجاورة للحلف أمر غير مرجح

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، أن المسئولين في حلف شمال الأطلسي "الناتو" يعتقدون أن "الغزو الروسي المباشر" لدولة مجاورة في حلف الناتو أمر غير مرجح في أي وقت قريب.

وقالت الصحيفة أن حلف الناتو يشعر بالقلق من أن روسيا "قد تثير صراعا" في الدول الأعضاء المجاورة في الناتو على المدى القصير.

وفي تقرير منفصل، قالت وول ستريت جورنال إن التحالف منقسم حول كيفية رؤية الدول الأعضاء للتهديدات.

وأضافت الصحيفة أنه في حين أن الناتو يعتبر الإرهاب وروسيا هما التهديدان الرئيسيان له، فإن تركيا وعدد من حلفائها في الحلف على طول البحر الأبيض المتوسط أكثر قلقا بشأن الصراعات الإقليمية والهجرة غير الشرعية والإرهاب من روسيا.

وفي قمة فيلنيوس في يوليو 2023، وصف قادة الناتو روسيا بأنها "التهديد الأمني الأكثر أهمية ومباشرة" حيث وافقوا على أول خطة دفاعية منذ نهاية حقبة الحرب الباردة للصراع مع روسيا.

وفي أواخر مارس الماضي، نفى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المزاعم المتكررة التي أطلقها الغرب بأن موسكو تخطط للقتال ضد حلف شمال الأطلسي، ووصفها بأنها مجرد هراء.