شكري: عقدنا اتفاقيات بيننا وبوروندى تصب في مصلحة الشعبين

قال السفير سامح شكرى وزير الخارجية المصرى إن هناك جهودا ثنائية فى عمليات الإصلاح بين الدولتين في إطار الحكم الرشيد، كما نثمن قوة الدفع التى أتت بزيارة الرئيس البوروندى إلى القاهرة اليوم ولقائه مع الرئيس السيسي خلال شهر مارس من هذا العام.

وأضاف وزير الخارجية المصرى ، خلال مؤتمر صحفى له مع نظيره البوروندى، تحدثنا خلال مشاورتنا فى كافة أبعاد العلاقات الثنائية، سواء كانت سياسية واقتصادية وثقافية وأهمية التفعيل للإطار التعاقدى فيما بيننا، والاتفاقيات التى تم التوقيع عليها، ونسعى لتنفيذها بشكل كامل بما يصب فى مصلحة البلدين، ويسهم أيضا في الجهود التنموية في بوروندي.