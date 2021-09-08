أحمد عبد المقصود يكشف أسباب رحيله عن الجهاز الفني للزمالك

قال أحمد عبد المقصود، المدير الفني لفريق الصقر السعودي، إنه اتخذ قراره بتدريب الفريق؛ بعد صلاة استخارة، موضحًا أنه وعد النادي السعودي بتولي المهمة، حال تتويج الزمالك بالدوري.

وأضاف عبد المقصود، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن مسؤولي “الصقر”، كانوا على ثقة كبيرة في إمكانياته، وسط تمسك كبير بتوليه مهمة تدريب الفريق، مشيرًا إلى أنه أدى ما عليه عندما كان ضمن الجهاز الفني لفريق باتريس كارتيرون.

واستكمل تصريحاته، أنه كان يرغب في الرحيل عن نادي الزمالك، بعد التتويج بالدوري، خاصة وأنه بذل قصارى جهده مع الفريق ولم يبخل بنقطة عرق طوال عمله بالقلعة البيضاء، موضحًا أن قرار رحيله عن الزمالك ليس لأزمة مع الجهاز الفني بقيادة كارتيرون واللاعبين.