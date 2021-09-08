عقب تعرضه لحادث أليم.. محافظة الغربية تنعى الطفل إسماعيل السيد

تنعى محافظة الغربية ببالغ الحزن والأسى الطفل إسماعيل السيد الذي وافته المنية مساء اليوم بمستشفى جامعة طنطا أثناء تحضيره لإزالة جلطة على عضلة القلب، ويتقدم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد داعيا المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

يذكر أن الطفل إسماعيل السيد قد تعرض لحادث أليم وقامت محافظة الغربية بتقديم كافة أوجه الدعم الاجتماعية والطبية له من خلال وحدة حماية الطفل، حيث تم التوجيه بتدبير أطراف صناعية ونقله إلى مستشفى قطور المركزي لإجراء كافة الفحوصات، والاطمئنان على صحته ثم تم نقلة إلى مستشفى جامعة طنطا عقب التنسيق مع مكتب محافظ الغربية والوحدة العامة لحماية الطفل، حيث تم إجراء الفحوص والتحاليل والتي ترتب عليها ادخلاه مستشفى الفرنساوي قسم العناية المركزة لإصابته بصدمة جرثومية في الدم ومشاكل في التنفس ووجود جلطات في عضلة القلب، وفور تجهيزه لإجراء العملية اليوم الساعة الرابعة عصرا وافته المنية قبل إجراء العملية.