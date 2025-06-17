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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا | لابتوبات ثورية بتصاميم فريدة وتسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق هاتف Poco F7

أحدث أخبار التكنولوجيا
أحدث أخبار التكنولوجيا
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي

لابتوبات ثورية بتصاميم فريدة.. فيفو تطلق جهازي Vivobook S14 وS16

أطلقت شركة أسوس أربعة  أجهزة كمبيوتر محمولة جديدة  ضمن سلسلة Vivobook S. ونشرت العلامة التجارية رسميًا هذه المعلومات، موضحةً مواصفات وميزات وأسعار جهازي Vivobook S14 وS16 الجديدين. 

شاومي تطلق تحديثا عاجلا يصلح أخطاءً خطيرة تهدد هواتف شهيرة.. ما القصة؟
أعلنت شركة شاومي رسميًا عن قيامها بإصلاح لتسعة أخطاء تعد حرجة في نظام HyperOS، وذلك بعد رصدها مؤخرًا على مجموعة من أجهزتها المتوسطة والرائدة، مثل هواتف Redmi Note 13 Pro+ 5G، POCO F7 Ultra، وXiaomi 11T Pro.

هل هاتفك منهم .. القائمة الكاملة لأجهزة أوبو المؤهلة تحديث Android 16
يعد الإصدار المستقر من أندرويد 16 متاحا الآن لهواتف جوجل بيكسل، وسيبدأ طرحه قريبًا للعلامات التجارية غير التابعة لجوجل، مثل أوبو وقد أصدرت الشركة الصينية بالفعل بعض الإصدارات التجريبية من أندرويد 16 لأجهزة مختارة، وهي الآن تستعد للإصدار النهائي. 

ببطارية عملاقة .. تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق هاتف Poco F7

بعد التلميحات حول وصول هاتف Poco F7 خلال الأيام القليلة الماضية، أكدت  شركة Poco أخيرًا موعد إطلاقه و قد كشفت الشركة عن هاتف Poco F7 Pro و هاتف F7 Ultra في وقت سابق من هذا العام للسوق العالمية. وبينما سيُطرح Poco F7 عالميًا أيضًا الأسبوع المقبل ، سيكون الطراز الوحيد من سلسلة هواتف F7 الذي يُطرح في الهند

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