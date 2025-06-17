ببطارية عملاقة .. تسريبات جديدة تكشف موعد إطلاق هاتف Poco F7

بعد التلميحات حول وصول هاتف Poco F7 خلال الأيام القليلة الماضية، أكدت شركة Poco أخيرًا موعد إطلاقه و قد كشفت الشركة عن هاتف Poco F7 Pro و هاتف F7 Ultra في وقت سابق من هذا العام للسوق العالمية. وبينما سيُطرح Poco F7 عالميًا أيضًا الأسبوع المقبل ، سيكون الطراز الوحيد من سلسلة هواتف F7 الذي يُطرح في الهند.

موعد إطلاق Poco F7

موعد إطلاق Poco F7

حتى الآن، تؤكد الإعلانات التشويقية الرسمية المتاحة على Flipkart أن هاتف Poco F7 مزود ببطارية بسعة 7,550 مللي أمبير/ساعة مع دعم الشحن السريع بقدرة 90 واط. بالإضافة إلى ذلك، يمكن استخدامه كبنك طاقة لشحن الأجهزة الأخرى بسرعة تصل إلى 22.5 واط. ومن المتوقع أن تكشف الشركة عن المزيد من التفاصيل حول هاتف F7 قبل أيام من إطلاقه.



تُشير التسريبات إلى أنه من المتوقع أن يتوفر الهاتف باللونين الأبيض والأسود وقد كشفت التقارير الأخيرة عن معظم مواصفاته ومن المعروف أن هاتف F7 سيعتمد على هاتف Redmi Turbo 4 Pro، الذي طُرح لأول مرة في الصين في أبريل.

وفقًا للتقارير، سيحتوي هاتف Poco F7 على شاشة OLED من نوع LTPS مقاس 6.83 بوصة، تدعم دقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. وسيضم كاميرا أمامية بدقة 20 ميجابكسل، وكاميرتين خلفيتين، إحداهما رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري (OIS)، والأخرى عريضة الزاوية بدقة 8 ميجابكسل.

سيعمل هاتف Poco F7 بمعالج Snapdragon 8s من الجيل الرابع. وبينما يُقال إن النسخة الهندية ستحمل بطارية بسعة 7,550 مللي أمبير/ساعة، قد يأتي الإصدار العالمي ببطارية أصغر بسعة 6,550 مللي أمبير/ساعة.

سيعمل هاتف Poco F7 بنظام HyperOS 2.0 المبني على Android 15. وتشمل الميزات المتوقعة الأخرى مستشعر بصمة الإصبع في الشاشة، ومكبرات صوت مزدوجة، وجهاز إرسال الأشعة تحت الحمراء، وإطار معدني متوسط، وهيكل حاصل على تصنيف IP68.