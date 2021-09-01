مات وحيدًا .. تفاصيل وفاة أستاذ جامعي داخل شقته بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم وفاه أستاذ جامعي وأخصائي معمل تحاليل وصاحب معمل تحاليل داخل شقته بشارع عثمان بن عفان التابع لدائرة قسم أول في طنطا وتم التحفظ علي الجثة وعرضها علي الطب الشرعي بمستشفي المنشاوي بطنطا .

وتلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارًا من العميد عمرو الحو مأمور قسم أول طنطا يفيد من إدارة النجدة بورود بلاغ بالعثور على جثة أستاذ جامعي مصرعه داخل شقته السكنية بشارع عثمان محمد دائرة قسم أول طنطا.

كما انتقلت الأجهزة الأمنية برئاسة المقدم يوسف الجندي رئيس مباحث أول طنطا مكان الواقعة وتبين أن الجثة لدكتور جامعي وصاحب معمل تحاليل بمدينة طنطا ويدعى "ا ن م ز" وتم عمل المعاينة ورفع البصمات وانتداب الطب الشرعي وتبين أنه يعيش بمفرده.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها .