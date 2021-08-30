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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

لحظة خطف الطفل
لحظة خطف الطفل

افاد مسئول أمني أن السيارة التى استخدمت فى خطف طفل بمدينة المحله بـ الغربية  مبلغ بسرقتها اليوم من مدينة المنصوره مشيرا ان أجهزة الأمن تواصل تحرياتها لكشف غموض الحادث فى اقرب وقت .


كان أحد  المحلات على طريق الدائري بطريق "المحلة _ المنصورة " بنطاق محافظة الغربية واقعة اختطاف طفل في العقد الأول من عمره من جهه مجهولين استخدموا سيارة ملاكي لارتكاب الجريمة وفروا هاربين وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتهمين وإعادة الطفل لأسرته .

أمن الغربية يكثف جهوده لضبط مرتكبي واقعة خطف طفل بالمحلة


كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فس بوك عبر صفحات وجروبات محلاوية صور ومقطع فيديو للإرتكاب واقعة خطف طفل من أحضان والدته أثناء وقوفها بمحل بقالة بنطاق مدينة المحلة .


كان اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية تلقي إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ إلي العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة من المدعو أحمد البحيري باختطاف نجله زياد ٨ سنوات من أحضان والدته علي أيدي مجهولين ملثمين والفرار هاربين بنطاق الطريق الدائري "المحلة _ المنصورة" .
وانتقل الرائد محمد عمار رئيس مباحث قسم ثان المحلة وقوات من الشرطة السرية والنظامية دورها بالانتقال إلى مكان واقعة خطف الطفل . 


وأفاد شهود عيان قيام اثنان ملثمين  بخطف الطفل تحت تهديد الأسلحة البيضاء داخل سيارة ملاكي والهرب .


وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الحادث والتي أمرت بتفريغ كاميرات مراقبه وسرعة ضبط الجناة مرتكبي الحادث الهاربين .

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مفاجأة بخصوص السيارة المستخدمة لخطف طفل بـ الغربية

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