برلماني: تأثير الدراما في طريقة التعامل مع المسنين أقوى من تربية الأب والأم

قال النائب أحمد البلشي عضو مجلس الشيوخ، أن قانون رعاية المسنين والذي تم الموافقة عليه نهائيا من قبل مجلس الوزراء أمس الأربعاء، ياتي من منطلق حرص الدولة المصرية، على كافة حقوق مواطنيها، منوها إلى أن المسنين من الفئات التي تحتاج إلى رعاية خاصة نظرا لضعف مناعة الجسم.

وأضاف البلشي في تصريحاته لـ"صدى البلد" أه هذه الفئات يتم تهمشيها في العديد من الدول، وجاءت جائحة كورونا لتبرز هذا الأمر بوضوح. منوها إلى أن هناك العديد من الدول المتقدمة لا تهتم بكبار السن بشكل غير مقبول.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أنه يجب أن يكون هناك ثقافة لدى المواطنين في التعامل مع هذه الفئات، حيث أن الدراما المصرية يقع على كاهلها دور كبير أيضا في ابراز هذه الجانب، من خلال الأعمال التي تقدمها، كما يجب أن تبتعد عن تصدير المشاهد التي يكون فيها إساءة لهم.

وتابع البلشي :" الصورة الذهنية التي تأتي في الدراما عن التعامل مع المسنين وكبار السن لها تأثير أقوى من تربية الأب والأم.

وافق مجلس الوزراء مساء اليوم الاربعاء على مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين.

يهدف قانون حقوق المسنين إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور في هذا الشأن.

